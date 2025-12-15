 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Ocurrió en Cerrito

Un rayo cayó a metros de chicos en bicicleta y el impactante momento quedó grabado

Un grupo de gurises registró en video el instante exacto en que un potente rayo cayó durante la madrugada en Cerrito, generando un fuerte estruendo. El episodio ocurrió en medio del inicio de la inestabilidad climática en la región.

15 de Diciembre de 2025
Un rayo cayó a metros de chicos en bicicleta en Cerrito

Un impactante episodio se registró durante la madrugada de este lunes en la localidad de Cerrito, cuando un rayo cayó a metros de un grupo de chicos que circulaba en bicicleta y quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular; el hecho ocurrió a la 1:42, en el marco del inicio de la inestabilidad climática anunciada para la región.

 

El episodio tuvo lugar en calle Metrailler, cuando los niños se desplazaban en bicicleta mientras se filmaban. De manera inesperada, la descarga eléctrica iluminó la escena y fue acompañada por un estruendo que se escuchó en gran parte de la localidad, despertando a numerosos vecinos.

En las imágenes se observa el momento exacto en el que el rayo impacta, generando sorpresa y temor entre los protagonistas, que no imaginaban convertirse en testigos directos de un fenómeno de tal magnitud. Afortunadamente, ninguno de ellos resultó herido y todos se encuentran en buen estado de salud.

Los protagonistas del video fueron identificados como Santi Rojas, Axel Bertuni, Deian Luquesi y Ciro Yáñez, quienes compartieron el registro con FM Cerrito tras el episodio. El material muestra con claridad la intensidad de la descarga eléctrica y el ruido posterior que provocó la caída del rayo.

 

El estruendo fue el anticipo de una serie de descargas eléctricas que se produjeron minutos después y que dieron paso a las primeras precipitaciones. Si bien los pronósticos indican que se esperan pocos milímetros de lluvia, el fenómeno evidenció que la inestabilidad atmosférica continuará durante las próximas horas en la región.

