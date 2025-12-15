 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná

Falleció el abogado Marciano Martínez, un referente del derecho entrerriano

Marciano Martínez fue abogado penalista, ex convencional constituyente y un referente ineludible en el debate sobre la modernización del sistema judicial.

15 de Diciembre de 2025
Marciano Martínez
Marciano Martínez Foto: archivo Elonce

Marciano Martínez fue abogado penalista, ex convencional constituyente y un referente ineludible en el debate sobre la modernización del sistema judicial.

Falleció en Paraná el abogado Marciano Martínez, una de las figuras más respetadas del derecho entrerriano. El letrado fue penalista, ex convencional constituyente y un referente ineludible en el debate sobre la modernización del sistema judicial. Durante más de cuatro décadas sostuvo una prédica constante a favor de la implementación del juicio por jurados en Entre Ríos, una institución prevista en la Constitución pero largamente postergada en su aplicación efectiva.

 

Su trayectoria profesional estuvo estrechamente vinculada al ámbito académico y a la reflexión doctrinaria. Presidió el Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y fue autor de libros y trabajos jurídicos que se convirtieron en material de consulta obligada para generaciones de abogados y estudiantes de derecho.

Marciano Mart&iacute;nez (foto archivo Elonce)
Marciano Martínez (foto archivo Elonce)

En 1985 publicó Juicio por Jurados, una obra pionera en la provincia, que tuvo distintas ediciones y que buscó difundir, desde una perspectiva jurídica y pedagógica, el valor democrático de la participación ciudadana en la administración de justicia. Años más tarde, escribió un estudio jurídico sobre el proceso de reforma constitucional de Entre Ríos de 1933, en el que analizó el origen y el alcance de la figura del juicio por jurados como mandato constitucional.

 

Más recientemente, Martínez participó como autor en la obra colectiva Juicio por Jurados en Entre Ríos, publicada en 2023, donde aportó el capítulo titulado “El aporte de la abogacía en el juicio por jurados y los héroes olvidados de 1933”, un trabajo que recupera antecedentes históricos y destaca el rol de la abogacía en la consolidación del sistema.

Juicio por jurado: "La gente juzga y juzga bien", dijo Marciano Martínez

Además de su producción escrita, tuvo un rol activo en la vida institucional de la provincia. Fue convencional constituyente en la reforma constitucional de Entre Ríos de 2008, donde defendió una visión garantista del derecho y la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en el sistema judicial.

 

Reconocido por su solvencia técnica, su coherencia intelectual y su compromiso con los principios constitucionales, Marciano Martínez dejó una huella profunda en el ámbito jurídico entrerriano y en los debates institucionales sobre la justicia y el Estado de Derecho. (fuente Informe Digital)

Temas:

Marciano Martínez Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso