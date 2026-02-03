Conmemoraron un nuevo aniversario de la batalla de San Lorenzo con un acto en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Elonce registró en imágenes el acto realizado en Plaza 1º de Mayo, donde autoridades y oradores destacaron el legado de San Martín, reivindicaron el federalismo y reflexionaron sobre la organización nacional.
Autoridades municipales, representantes institucionales y vecinos participaron este martes en el acto conmemorativo por el 213º aniversario de la Batalla de San Lorenzo realizado en la Plaza 1º de Mayo de Paraná. La ceremonia formó parte de las actividades oficiales previstas por el feriado provincial y reunió a referentes políticos y sociales que reflexionaron sobre el significado histórico de la fecha.
Durante el encuentro, la intendenta Rosario Romero recordó a Elonce que Entre Ríos es una de las pocas provincias donde esta jornada es un día feriado, en alusión al "fuerte arraigo federal" que la caracteriza. En ese marco, se destacó la figura del general José de San Martín, en su primer combate en San Lorenzo, y la del entrerriano Justo José de Urquiza, protagonista de la organización nacional tras Caseros.
De hecho, mencionó que uno de los oradores sostuvo que “San Martín nunca quiso empuñar su sable contra sus hermanos” y remarcó que su proyecto trascendía las divisiones internas, al afirmar que "aspiraba a una nación unida e incluso a una patria latinoamericana". En esa misma línea, evocó a Urquiza como "un dirigente clave para la sanción de la Constitución y la consolidación institucional del país".
Federalismo y concentración de poder
En su discurso, puso el acento en la necesidad de profundizar un modelo de país más equilibrado. “La concentración de poder en Buenos Aires nos ha hecho mal”, expresó Romero, al tiempo que se recordó el intento de Raúl Alfonsín por trasladar la capital hacia el sur como una forma de descentralizar la toma de decisiones.
Asimismo, la intendenta planteó que el federalismo sigue siendo una deuda pendiente en la Argentina. “La clave del futuro es una nación que se desarrolle de manera igualitaria en todas sus regiones”, afirmó, al señalar que el crecimiento debe ser equitativo tanto en la Patagonia como en el norte y el centro del país.
Valores y compromiso institucional
Por su parte, el viceintendente David Cáceres destacó la importancia de rescatar las convicciones y valores de quienes fundaron la Nación. En ese sentido, sostuvo que, "en un contexto global marcado por tensiones económicas, endeudamiento y disputas comerciales, esos principios deben estar más presentes que nunca para reafirmar la soberanía y la justicia social".
También se remarcó el rol de quienes hoy ocupan cargos públicos, instándolos a “aunar esfuerzos y dialogar entre todos los estamentos del Estado” para construir un país más federal, tal como lo impulsaron los caudillos históricos.
Tras el acto en la plaza, las autoridades se trasladaron al monumento a Urquiza para continuar con las actividades conmemorativas, en homenaje a uno de los protagonistas centrales de la historia entrerriana y nacional.
Referencias históricas
El Combate de San Lorenzo ocurrió el 3 de febrero de 1813, junto al Convento de San Carlos Borromeo, situado en la actual localidad de San Lorenzo de la provincia de Santa Fe. Allí las fuerzas independentistas rioplatenses argentinas vencieron a las españolas. Fue el único combate en territorio argentino que libraron tanto el Regimiento de Granaderos a Caballo como su creador, el entonces coronel José de San Martín.