Dos choques graves colapsaron la autopista Rosario-Buenos Aires

Dos fuertes choques tuvieron lugar en la madrugada de este martes en la autopista Rosario-Buenos Aires. El primero ocurrió en la zona de Arroyo Seco, rumbo a CABA; el segundo a la altura de Fighiera, mano a Rosario.

“El primero en Arroyo Seco, kilómetro 266, mano a CABA. Una colisión de alcance entre dos camiones, uno embistió el acoplado del otro, viajando en el mismo sentido. Un camionero sufrió politraumatismos. Hubo un importante derrame de cereal, que derivó en un corte de tránsito hasta las 5.30”, indicó el vocero de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Rafael Rodríguez, a Cadena 3 Rosario.

Y agregó: “A las 5.50, en la zona de Fighiera, en el kilómetro 258, mano a Rosario, hubo otro choque de alcance entre un Fiat Duna y un camión Mercedes Benz. El automovilista fue trasladado grave al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). Los vehículos están en la banquina. No hay limitación de tránsito, pero pedimos bajar la velocidad en la zona”.

