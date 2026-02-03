 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En la madrugada de este martes

Dos choques graves colapsaron la autopista Rosario-Buenos Aires

El primero fue entre dos camiones, en la zona de Arroyo Seco. Luego, un Fiat Duna se llevó puesto a un camión. El conductor del vehículo de menor porte fue trasladado en grave estado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

3 de Febrero de 2026
Uno de los camiones que chocó en la autopista Rosario-Buenos Aires
Uno de los camiones que chocó en la autopista Rosario-Buenos Aires Foto: Cadena 3

Dos fuertes choques tuvieron lugar en la madrugada de este martes en la autopista Rosario-Buenos Aires. El primero ocurrió en la zona de Arroyo Seco, rumbo a CABA; el segundo a la altura de Fighiera, mano a Rosario.

 

“El primero en Arroyo Seco, kilómetro 266, mano a CABA. Una colisión de alcance entre dos camiones, uno embistió el acoplado del otro, viajando en el mismo sentido. Un camionero sufrió politraumatismos. Hubo un importante derrame de cereal, que derivó en un corte de tránsito hasta las 5.30”, indicó el vocero de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Rafael Rodríguez, a Cadena 3 Rosario.

 

Y agregó: “A las 5.50, en la zona de Fighiera, en el kilómetro 258, mano a Rosario, hubo otro choque de alcance entre un Fiat Duna y un camión Mercedes Benz. El automovilista fue trasladado grave al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). Los vehículos están en la banquina. No hay limitación de tránsito, pero pedimos bajar la velocidad en la zona”.

 

Temas:

accidente de tránsito seguridad vial autopista Rosario-Buenos Aires
