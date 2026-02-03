 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Paraná

Detenido por amenazas con un machete: una muerte violenta sería el origen del conflicto

El agresor fue hallado escondido dentro de una casa y quedó detenido por orden judicial. El dueño de la propiedad aseguró que el conflicto entre las partes es de larga data y que tuvo como detonante una muerte violenta ocurrida con anterioridad.

3 de Febrero de 2026
Móvil policial de Paraná
Móvil policial de Paraná Foto: archivo / ilustrativa

Amenazas con machete en Paraná. Un hombre de 58 años fue detenido en flagrancia este lunes tras ser encontrado oculto dentro de una vivienda, en un grave episodio de violación de domicilio y amenazas ocurrido en barrio Bajada Grande.

 

El procedimiento se inició luego de que vecinos alertaran que dos sujetos amedrentaban a personas con un machete en la zona. Ante el llamado, personal policial se dirigió al lugar y localizó a dos serenos, quienes manifestaron que personas ajenas habrían ingresado a la propiedad que cuidaban.

 

Al realizar un recorrido por el interior del inmueble, los efectivos hallaron escondido en una pequeña habitación a un hombre de 58 años, domiciliado en el barrio Bajada Grande. El hombre fue reducido y puesto a resguardo en el lugar.

Detenido en Paran&aacute; (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Detenido en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Posteriormente, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, a cargo del fiscal Dr. Zenklusen, quien dispuso la detención inmediata del sospechoso por el delito de violación de domicilio en flagrancia.

 

Desde la comisaría decimoprimera se logró contactar al propietario de la vivienda, un ciudadano de 51 años, quien formalizó la denuncia correspondiente. En su declaración, amplió que el conflicto entre las partes es de larga data y que tuvo como detonante una muerte violenta ocurrida con anterioridad.

 

La investigación continúa para determinar la participación del segundo involucrado y esclarecer las circunstancias que rodearon el violento episodio.

Temas:

violento episodio Paraná Bajada Grande violento episodio amenazas
