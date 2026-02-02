Condenaron a un panadero que le tiró grasa hirviendo en el rostro a su compañero y provocó su muerte

Panadero condenado. La Justicia de Rosario dictó sentencia este lunes y condenó a Miguel Martínez a prisión perpetua por el asesinato de su compañero de trabajo, José Sofiudin Jaharise. El hecho ocurrió el 7 de diciembre de 2022 en una panadería de la ciudad, cuando Martínez arrojó grasa hirviendo sobre la cabeza, el rostro y el torso de Jaharise, quien se encontraba descansando en ese momento.

El tribunal, conformado por los jueces Lisandro Artacho, Carlos Leiva y Gonzalo Fernández Bussy, declaró a Martínez penalmente responsable del delito de homicidio agravado por alevosía, publicó Aire.

La víctima.

Según la investigación judicial, el crimen fue planeado y ejecutado sin previo aviso ni provocación. La víctima sufrió graves quemaduras por el líquido a más de 100 grados de temperatura.

El crimen y la huida del agresor

Tras el ataque, Miguel Martínez huyó del lugar a bordo de una motocicleta Guerrero Trip. Permaneció prófugo hasta marzo de 2023, cuando finalmente fue detenido por las autoridades. Durante su huida, la víctima, José Sofiudin Jaharise, fue trasladada al Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (HECA), donde recibió atención médica por las severas lesiones sufridas.

A pesar de los esfuerzos médicos, las heridas fueron tan graves que, tras más de dos semanas de internación, José Sofiudin Jaharise falleció el 24 de diciembre de 2022. La causa de la muerte fue determinada como complicaciones multiorgánicas e infecciones derivadas de las quemaduras.

Amenazas previas y condena judicial

Durante el juicio, también se presentó evidencia de que Martínez había realizado amenazas coactivas a su expareja en tres ocasiones, en enero de 2023. Estas amenazas se produjeron a través de mensajes enviados por la red social Facebook en las fechas 17, 21 y 23 de enero. Por estos hechos, el fiscal Patricio Saldutti le atribuyó a Martínez tres cargos adicionales.