 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Paraná

Sionista inició la pretemporada 2026 y se prepara para la Liga Federal

El Centro Juventud Sionista arrancó la pretemporada con entrenamientos físicos y basquetbolísticos de cara a la Liga Federal 2026. El entrenador Santiago “Pipi” Vesco destacó a Elonce la formación del plantel y los objetivos para la temporada.

2 de Febrero de 2026
Comenzó la pretemporada.
Comenzó la pretemporada. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El Centro Juventud Sionista arrancó la pretemporada con entrenamientos físicos y basquetbolísticos de cara a la Liga Federal 2026. El entrenador Santiago “Pipi” Vesco destacó a Elonce la formación del plantel y los objetivos para la temporada.

Sionista comenzó con toda la pretemporada 2026 de cara y rumbo a lo que va a ser la Liga Federal. Durante este año también se preparan para el torneo local, en un año movidito que se viene en el básquet en cada uno de los clubes.

 

En pleno entrenamiento, el Elonce dialogó con el entrenador de la primera división Santiago “Pipi” Vesco, referente del básquetbol, quien detalló el inicio de la preparación. “Empezamos la semana pasada, mucho testeo físico. Hoy corremos y después empezamos con el básquet”, explicó.

Sobre el trabajo que se viene, Vesco agregó: “Creo que desde que logramos el ascenso nos pusimos el objetivo de formar un equipo que pueda competir de buena manera en el Torneo Federal y hemos conformado un buen plantel con muchos chicos de acá de la ciudad. Así que esperemos que se nos dén los resultados”.

Refuerzos, juveniles locales y el armado del plantel

En cuanto a los refuerzos, el DT destacó que el equipo se fortaleció con jugadores que ya habían sido parte del plantel, como “Adriel Levy, Nico Guaita, la vuelta de Dante Rewes y de Franco González”, y sumó a un nuevo jugador: “El único refuerzo que no había jugado con nosotros es Lucas Nieto”.

También señaló el aporte de jóvenes talentos de la ciudad: “Muchos chicos de acá de la ciudad, de distintos clubes y con ganas de participar. Nos hacían falta algunos puestos, así que fuimos hablando con ellos y vimos que tienen el compromiso”.

Sionista se prepara para el debut en la Liga Federal

Costos, sponsors y expectativas de inicio del torneo

Sobre el desafío económico que implica competir en la Liga Federal, el entrenador indicó que “estamos necesitando apoyo, porque esto no es barato”. Y explicó que, pese a que la zona de competencia implica viajes cortos con equipos de Paraná y Santa Fe, “tenemos que salir a otros viajes” y la intención de seguir avanzando en el torneo implica mayores gastos.

En cuanto a la fecha de inicio, Vesco estimó: “estimo que la primera semana de marzo”.

 

Finalmente, el jugador Edward Montaña resumió el objetivo del equipo: “Es tratar de dar lo mejor como equipo, integrar los nuevos chicos que llegaron y hacer una buena temporada, siempre apuntando a lo más arriba que podamos”.

Temas:

club Sionista Básquet Liga Federal pretemporada 2026
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso