Sionista inició la pretemporada 2026 y se prepara para la Liga Federal

Sionista comenzó con toda la pretemporada 2026 de cara y rumbo a lo que va a ser la Liga Federal. Durante este año también se preparan para el torneo local, en un año movidito que se viene en el básquet en cada uno de los clubes.

En pleno entrenamiento, el Elonce dialogó con el entrenador de la primera división Santiago “Pipi” Vesco, referente del básquetbol, quien detalló el inicio de la preparación. “Empezamos la semana pasada, mucho testeo físico. Hoy corremos y después empezamos con el básquet”, explicó.

Sobre el trabajo que se viene, Vesco agregó: “Creo que desde que logramos el ascenso nos pusimos el objetivo de formar un equipo que pueda competir de buena manera en el Torneo Federal y hemos conformado un buen plantel con muchos chicos de acá de la ciudad. Así que esperemos que se nos dén los resultados”.

Refuerzos, juveniles locales y el armado del plantel

En cuanto a los refuerzos, el DT destacó que el equipo se fortaleció con jugadores que ya habían sido parte del plantel, como “Adriel Levy, Nico Guaita, la vuelta de Dante Rewes y de Franco González”, y sumó a un nuevo jugador: “El único refuerzo que no había jugado con nosotros es Lucas Nieto”.

También señaló el aporte de jóvenes talentos de la ciudad: “Muchos chicos de acá de la ciudad, de distintos clubes y con ganas de participar. Nos hacían falta algunos puestos, así que fuimos hablando con ellos y vimos que tienen el compromiso”.

Sionista se prepara para el debut en la Liga Federal

Costos, sponsors y expectativas de inicio del torneo

Sobre el desafío económico que implica competir en la Liga Federal, el entrenador indicó que “estamos necesitando apoyo, porque esto no es barato”. Y explicó que, pese a que la zona de competencia implica viajes cortos con equipos de Paraná y Santa Fe, “tenemos que salir a otros viajes” y la intención de seguir avanzando en el torneo implica mayores gastos.

En cuanto a la fecha de inicio, Vesco estimó: “estimo que la primera semana de marzo”.

Finalmente, el jugador Edward Montaña resumió el objetivo del equipo: “Es tratar de dar lo mejor como equipo, integrar los nuevos chicos que llegaron y hacer una buena temporada, siempre apuntando a lo más arriba que podamos”.