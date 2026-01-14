En medio de las bajas, Sionista y Urquiza de Santa Elena jugarán la Liga Federal

La previa de la Liga Federal 2026 ha estado atravesada por un escenario inusual. A pocas semanas del cierre de inscripción, varios equipos entrerrianos optaron por bajarse del certamen debido a los costos que implica competir en la tercera categoría del básquet argentino.

Hasta el momento, seis instituciones confirmaron su ausencia: Ferro de San Salvador (campeón vigente de la Liga Provincial), Santa Rosa de Chajarí, Regatas de Concepción del Uruguay, Sportivo San Salvador, BH de Gualeguay y Peñarol de Tala. La decisión, según fuentes consultadas, responde principalmente a cuestiones económicas: solo la inscripción ronda los 4 millones de pesos, a lo que se suman salarios, traslados, hospedaje y obras exigidas por la CAB.

En paralelo, Recreativo de Paraná, La Armonía de Colón y Quique de Paraná ya habían ratificado su presencia para la próxima temporada.

Las confirmaciones: Sionista y Urquiza dirán presente

En las últimas horas, Sionista y Urquiza de Santa Elena despejaron dudas y anunciaron que competirán nuevamente en la Liga Federal.

Desde el Centro Juventud Sionista señalaron en un comunicado que, “luego de evaluar costos”, el club decidió participar “con responsabilidad y analizando todos los matices de afrontar una competencia de esta envergadura”, anticipando además que en breve informarán sobre el armado del plantel y la pretemporada.

Por su parte, Urquiza de Santa Elena también comunicó oficialmente su presencia, destacando que la determinación fue tomada “pese a la incertidumbre económica y logística”. La institución remarcó el compromiso con socios, hinchas, auspiciantes y, especialmente, con los jugadores que dependen del ingreso que genera competir.

Estudiantes de Concordia todavía no decidió

El caso de Estudiantes de Concordia sigue abierto. La dirigencia mantuvo una reunión con socios e hinchas este martes para analizar los costos y alternativas disponibles. La definición se conocerá en los próximos días, cuando el club comunique si se sumará o no a la próxima edición.

Lo que viene

Con dos nuevas confirmaciones y una definición pendiente, resta saber si la CAB habilitará invitaciones a otros clubes entrerrianos para conformar la denominada “Zona Entre Ríos”, formato utilizado en la edición pasada de la Liga Federal.