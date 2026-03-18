Defensa del río Paraná: "El agua es un derecho humano", ratificaron

REDACCIÓN ELONCE
La defensa del río Paraná volvió al centro del debate público con una travesía ambiental que recorre el país y con fuertes críticas a la hidrovía y a la reforma de la Ley de Glaciares.
La defensa del río Paraná se convirtió en eje de una nueva acción colectiva impulsada por organizaciones socioambientales que buscan visibilizar la importancia del agua como bien común. En el programa GPS, emitido por Elonce, Catalina Aranda y Enzo Culasso, integrantes del Comité Popular de Cuenca del Río Paraná, brindaron detalles sobre la travesía “Remar contracorriente” y alertaron sobre distintos proyectos que podrían afectar gravemente al ecosistema.
La iniciativa, que comenzó el año pasado, recorre distintas localidades costeras desde Chaco hasta Rosario. “La actividad del sábado pasado fue el arribo de la travesía remar Contracorriente a la ciudad de Paraná”, explicó Aranda, destacando la participación ciudadana como un eje clave para la concientización ambiental.
En ese sentido, la estudiante de biodiversidad subrayó la importancia de acercar la problemática a la comunidad: “el agua es es un bien común, un derecho humano”. La travesía, además, retoma antecedentes históricos de luchas ambientales en la región, reforzando una memoria colectiva en defensa del río.
Participación ciudadana y falta de información
Uno de los puntos centrales que plantearon los entrevistados es la falta de transparencia en torno a las decisiones que afectan al río Paraná. “Lo importante es poner el mensaje al alcance de todas las personas, porque lo que sucede es que a nivel institucional del gobierno no hay transparencia en la información”, señaló Aranda.
Por su parte, Culasso explicó el rol del Comité Popular: “Como no se ha constituido el comité del río Paraná, el mayor río de Argentina no tiene su comité de cuenca. Lo hicimos, lo estamos haciendo de manera popular”. El objetivo es generar un espacio de debate, acceso a la información y construcción colectiva de propuestas.
Además, remarcó la conexión directa entre el río y la vida cotidiana: “El río Paraná es el agua que tomamos todos los días”. Esta relación se vuelve aún más evidente ante episodios recientes como la bajante histórica y los incendios en humedales.
Hidrovía, impacto ambiental y modelo económico
Uno de los temas más críticos abordados en la entrevista fue el proyecto de profundización de la hidrovía. Culasso fue contundente: “Lo que buscan es adaptar el río a embarcaciones que están preparadas para cruzar el océano”. Según explicó, esto responde a intereses económicos vinculados al comercio exterior.
La preocupación radica en la falta de estudios ambientales: “Aún no tiene estudios de impacto ambiental, pero sí ya se licitó”, advirtió. En este sentido, cuestionó la lógica detrás del proyecto: “es una cuestión de abaratar costos logísticos para las empresas exportadoras”.
Aranda sumó otra dimensión al debate, vinculada a la soberanía: “Es como que se entrega el manejo de la mayor cuenca a empresas extranjeras”. También alertó sobre consecuencias ecológicas irreversibles, señalando que modificar el río podría afectar procesos naturales esenciales.
Contaminación y riesgos para la salud
Los entrevistados también hicieron hincapié en la calidad del agua. Culasso mencionó estudios preocupantes: “Tenemos estudios sobre presencia de microplásticos”. Además, se detectaron agrotóxicos en distintas zonas de la cuenca.
Aranda explicó el rol clave de los humedales: “Una función importante de los humedales es filtrar todo eso”. Sin embargo, advirtió que el dragado podría alterar este equilibrio natural, liberando contaminantes acumulados en el lecho del río.
Esto tiene consecuencias directas en la salud: “La concentración de tóxicos en el agua que vamos a tomar sería mucho mayor”, afirmó, dejando en evidencia la gravedad del problema.
Ley de Glaciares y movilización social
Finalmente, los entrevistados se refirieron a la posible reforma de la Ley de Glaciares, otro tema que genera fuerte preocupación. Culasso explicó: “El proyecto de modificación de la Ley de glaciares tiene media sanción de senadores”.
La iniciativa permitiría habilitar actividades extractivas en zonas protegidas. “podría algún gobernador decir ‘este glaciar no tiene importancia hídrica’”, alertó, marcando el riesgo de decisiones discrecionales.