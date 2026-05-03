Investigan la muerte de una mujer hallada en un camino rural: sospechan que fue atropellada

La víctima fue encontrada sin vida junto a la banquina y analizan si fue atropellada por una maquinaria agrícola. Hay un sospechoso identificado. Según trascendió, la mujer solía realizar caminatas matutinas por la zona.
Una mujer de 30 años fue encontrada sin vida a la vera de un camino rural en San Antonio de Litín, en el departamento Unión, provincia de Córdoba, y la Justicia avanzaba en la investigación para determinar las circunstancias del hecho, que generó conmoción en la comunidad. La víctima fue identificada como Estefanía Isabel Villamea, oriunda de Oliva y madre de un niño de 5 años, quien según trascendió solía realizar caminatas matutinas por la zona.
El hallazgo se produjo tras un llamado a la Policía, cuyos efectivos, junto a personal de emergencias, constataron el fallecimiento en el lugar, donde la mujer se encontraba tendida sobre la banquina. A partir de ese momento, se inició una investigación bajo la órbita del fiscal de Instrucción Nicolás Gambini, quien indicó que la principal hipótesis apunta a un accidente vial. “Todo indica que podría haber sido embestida por una maquinaria agrícola, una fumigadora tipo mosquito”, señaló el funcionario.
Entre los elementos que se analizan, se encuentra la presencia de niebla al momento del hecho, lo que habría reducido la visibilidad y podría haber contribuido al desenlace. En paralelo, los investigadores lograron identificar al conductor de la máquina involucrada, mientras se busca establecer por qué habría continuado su marcha tras el impacto.
La causa permanecía en etapa de recolección de pruebas y se aguardaban los resultados de la autopsia, que serán determinantes para confirmar la mecánica del hecho y definir las responsabilidades correspondientes.