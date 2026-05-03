Tragedias viales en Córdoba: dos hombres perdieron la vida en sendos accidentes

Dos hombres murieron en las últimas horas en distintos siniestros viales ocurridos en el sudeste de Córdoba, en hechos que son investigados por la Policía y la Justicia para determinar sus causas.

El primero de los episodios se registró durante la noche del sábado sobre la ruta provincial N° 12, a la altura de la localidad de Cavanagh, en el departamento Marcos Juárez, donde un automóvil Ford Ka conducido por un hombre de 89 años colisionó con un camión Scania 111 manejado por un chofer de 34 años.

Tras el impacto, intervinieron efectivos policiales y bomberos voluntarios, quienes rescataron al conductor del vehículo menor y lo trasladaron de urgencia a un centro de salud, donde se confirmó su fallecimiento minutos después de su ingreso. En tanto, el camionero no presentó lesiones de gravedad.

En un segundo hecho, ocurrido durante la madrugada del domingo en Canals, otro conductor perdió la vida en la intersección de la ruta provincial N° 3 y la calle San Juan. Según las primeras informaciones, la víctima circulaba en un automóvil Ford Ka y, por motivos que se investigan, impactó contra un camión Fiat 619 N1 que se encontraba estacionado sobre la calzada. El choque provocó la muerte instantánea del automovilista, cuya identidad no había sido confirmada.

Estos episodios se sumaron a otro siniestro fatal registrado el sábado por la mañana en la autopista Córdoba–Rosario, a la altura del kilómetro 660, donde una colisión entre dos camiones derivó en un incendio y la muerte de uno de los conductores. En ese caso, personal de bomberos logró extinguir el fuego en la cabina de un Mercedes-Benz, donde se constató el fallecimiento del transportista, también sin identificación confirmada.

Las autoridades continuaban con las investigaciones correspondientes para esclarecer la mecánica de los hechos y determinar las responsabilidades en cada uno de los casos.