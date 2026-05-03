Trump evaluará nueva propuesta de paz, pero reanudaría su ofensiva “si Irán se porta mal”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que evaluará en los próximos días una nueva propuesta de paz presentada por Irán, aunque advirtió que no considera probable su aceptación en los términos actuales. El mandatario sostuvo que el gobierno iraní “no ha pagado un precio lo suficientemente alto” por sus acciones en las últimas décadas, lo que pone en duda la posibilidad de un acuerdo inmediato.

Las declaraciones fueron realizadas primero a través de su red social Truth Social y luego ante la prensa antes de abordar el Air Force One en Florida. Según explicó, ya fue informado sobre el “concepto” del acuerdo y espera recibir el texto completo del plan, que constaría de 14 puntos y habría sido enviado a Washington mediante canales de mediación, de acuerdo con reportes de medios estatales iraníes.

“Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años. ¡Gracias por su atención a este asunto!“, escribió en su cuenta de Truth Social.

No obstante, Trump evitó cerrar completamente la puerta al diálogo y señaló que brindará mayores precisiones una vez que analice en detalle el documento. En cuanto a las negociaciones con Teherán, Trump sostuvo que “las cosas van muy bien”. “De nuevo, quieren llegar a un acuerdo. Están diezmados”, agregó el inquilino de la Casa Blanca minutos antes de señalar que está revisando una nueva propuesta de Irán para poner fin a la guerra.

En ese marco, también buscó aclarar declaraciones previas en las que había sugerido la posibilidad de no alcanzar un acuerdo. “No dije eso”, afirmó, y explicó que sus dichos apuntaban al riesgo de que una eventual retirada de las negociaciones permita a Teherán reconstruir su capacidad a largo plazo.

A su vez, enfatizó en que a las autoridades del país persa “les está costando mucho averiguar quién es su líder, no saben quién es”, luego de la muerte del ex líder supremo de Irán Ali Khamenei, quien fue suplantado por su hijo Mojtaba.

Consultado sobre la posibilidad de un regreso a la guerra, el mandatario afirmó que si Irán “se porta mal” o realiza “algo malo”, existe la “posibilidad de que suceda”. Por el momento, señaló: “Ya veremos”.

La iniciativa iraní se enmarca en un escenario de negociaciones intermitentes y elevada tensión regional, donde ambas partes mantienen contactos diplomáticos sin avances concretos. El contexto refleja la fragilidad del vínculo entre Washington y Teherán, en medio de diferencias persistentes sobre seguridad, desarrollo nuclear y política internacional.