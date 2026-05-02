Allanamientos por narcomenudeo en Villaguay: secuestraron cocaína, marihuana, dinero y una moto

Personal de la División Drogas Peligrosas llevó adelante este sábado dos allanamientos simultáneos en la ciudad de Villaguay, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566.

Foto: Jefatura Departamental Villaguay

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Transición y Garantías local, a cargo de la jueza Nadia Paola Benedetti, con intervención de la Fiscalía del Dr. Mauro Quirolo. Los procedimientos se desarrollaron entre las 16:10 y las 20:54 horas.

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Secuestro de drogas, dinero y un vehículo

Durante los operativos, en los que también colaboraron efectivos de la División Drogas Peligrosas de San Salvador y grupos especiales, se logró el secuestro de clorhidrato de cocaína fraccionado y listo para su comercialización, marihuana, dinero en efectivo presuntamente proveniente de la actividad ilícita, teléfonos celulares, tarjetas de memoria, una tarjeta SIM, elementos de corte y un motovehículo sin dominio colocado.

Foto: Jefatura Departamental Villaguay

En total, fueron identificadas diez personas mayores de edad, entre hombres y mujeres, sin que se registraran detenciones hasta el momento. No obstante, los elementos incautados serán clave para el avance de la investigación por presunta comercialización de estupefacientes en modalidad de microtráfico.

Foto: Jefatura Departamental Villaguay

Según informaron fuentes policiales, los allanamientos fueron el resultado de un trabajo investigativo sostenido y coordinado entre distintas áreas, lo que permitió reunir pruebas relevantes para la causa en curso.