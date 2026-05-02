 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Allanamientos por narcomenudeo en Villaguay: secuestraron cocaína, marihuana, dinero y una moto

Dos operativos simultáneos permitieron incautar drogas y dinero. Además, identificaron a diez personas en el marco de una causa judicial.

2 de Mayo de 2026
Ambos procedimientos se llevaron a cabo durante cuatro horas
Ambos procedimientos se llevaron a cabo durante cuatro horas Foto: Jefatura Departamental Villaguay

Dos operativos simultáneos permitieron incautar drogas y dinero. Además, identificaron a diez personas en el marco de una causa judicial.

Personal de la División Drogas Peligrosas llevó adelante este sábado dos allanamientos simultáneos en la ciudad de Villaguay, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566.

Foto: Jefatura Departamental Villaguay
Foto: Jefatura Departamental Villaguay

 

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Transición y Garantías local, a cargo de la jueza Nadia Paola Benedetti, con intervención de la Fiscalía del Dr. Mauro Quirolo. Los procedimientos se desarrollaron entre las 16:10 y las 20:54 horas.

Foto: Jefatura Departamental Villaguay
Foto: Jefatura Departamental Villaguay

Secuestro de drogas, dinero y un vehículo

 

Durante los operativos, en los que también colaboraron efectivos de la División Drogas Peligrosas de San Salvador y grupos especiales, se logró el secuestro de clorhidrato de cocaína fraccionado y listo para su comercialización, marihuana, dinero en efectivo presuntamente proveniente de la actividad ilícita, teléfonos celulares, tarjetas de memoria, una tarjeta SIM, elementos de corte y un motovehículo sin dominio colocado.

Foto: Jefatura Departamental Villaguay
Foto: Jefatura Departamental Villaguay

 

En total, fueron identificadas diez personas mayores de edad, entre hombres y mujeres, sin que se registraran detenciones hasta el momento. No obstante, los elementos incautados serán clave para el avance de la investigación por presunta comercialización de estupefacientes en modalidad de microtráfico.

Foto: Jefatura Departamental Villaguay
Foto: Jefatura Departamental Villaguay

 

Según informaron fuentes policiales, los allanamientos fueron el resultado de un trabajo investigativo sostenido y coordinado entre distintas áreas, lo que permitió reunir pruebas relevantes para la causa en curso.

Temas:

Villaguay allanamiento narcomenudeo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso