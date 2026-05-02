Fabián Minigutti asumió como párroco de la Catedral de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Fabián Minigutti párroco Catedral Paraná marcó una nueva etapa en la Iglesia local, con una ceremonia acompañada por fieles de distintas comunidades y un fuerte respaldo del obispado.
Fabián Minigutti párroco Catedral Paraná asumió formalmente su nueva función en una ceremonia religiosa que convocó a fieles de diferentes localidades, especialmente de Villaguay, donde desarrolló su anterior tarea pastoral durante más de dos décadas. La celebración se realizó en la Catedral y culminó con un encuentro comunitario en el predio del colegio Nuestra Señora del Huerto.
La jornada estuvo marcada por la presencia de una nutrida delegación de Villaguay, integrada por vecinos que viajaron en colectivos y vehículos particulares para acompañarlo. La despedida de su antigua comunidad reflejó el vínculo construido a lo largo de 22 años de servicio.
El traslado a Paraná fue interpretado como un paso significativo dentro de su camino pastoral, en el que buscará replicar el modelo de cercanía con la comunidad. “Eso es lo que uno siente como sacerdote cuando llegó el recibimiento de una familia y ahora que uno viene a Paraná también”, agregó.
Expectativas y bienvenida en la nueva comunidad
Desde el ámbito eclesiástico, distintas autoridades valoraron la llegada del nuevo párroco y destacaron el clima de entusiasmo generado en la comunidad. El vicario Javier Velicogna señaló: “Es una bienvenida y siempre las bienvenidas son buenas y además cuando las personas también son buenas y los curas buenos también”.
En la misma línea, se subrayó la participación de fieles en el acto y el acompañamiento institucional en el proceso de transición. La ceremonia también contó con la presencia de sacerdotes que integran la estructura parroquial de la ciudad.
Por su parte, Minigutti cerró su intervención con un mensaje espiritual dirigido a los presentes y a la audiencia. “Que el Señor los colme de su paz, que el Señor los colme de su alegría y que los bendiga en este día el Padre, Hijo y el Espíritu Santo”, expresó.