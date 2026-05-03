“Lo mejor fue el camino”: biciviajeros entrerrianos arribaron a EEUU para presenciar el Mundial

Tres biciviajeros oriundos de Gualeguaychú completaron una travesía de más de 15.500 kilómetros y lograron ingresar a Estados Unidos, tras 258 días de recorrido por distintos países de América. Se trata de Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini, quienes iniciaron su viaje el 16 de agosto con el objetivo de llegar al Mundial 2026 y acompañar a la Selección Argentina. El grupo cruzó la frontera desde México hacia Texas e ingresó a la ciudad de Laredo, marcando así uno de los hitos principales de su recorrido.

La travesía implicó atravesar gran parte de América Latina, con un exigente desafío físico y emocional que incluyó cambios de clima, geografía y condiciones de ruta. Desde su partida en invierno en el hemisferio sur hasta su llegada en primavera al hemisferio norte, los ciclistas recorrieron 17 países y ahora se encuentran a unos 1.300 kilómetros de Kansas, ciudad donde esperan establecerse durante la primera fase del torneo internacional. La llegada fue transmitida en vivo a través de redes sociales, donde compartieron el momento con familiares y seguidores que acompañaron el viaje a la distancia, publicó ElDía.

“El ingreso a Estados Unidos no fue tan complejo como por ahí temíamos. Teníamos la visa otorgada previamente, lo que nos daba tranquilidad, y el trámite resultó relativamente sencillo. Solo nos cobraron una tasa especial de 30 dólares a cada uno, algo que no teníamos en cuenta, pero lo resolvimos en el momento y, en media hora, ya habíamos ingresado sin inconvenientes”, explicó Silio, quien ya contaba con experiencias previas en viajes similares durante otros mundiales.

Más allá de ese paso administrativo, el recorrido estuvo marcado por momentos de gran exigencia. “Las montañas y el viento en contra influyen mucho, pero tratamos de sobrellevarlo con tranquilidad, incluso con música, sabiendo que podíamos”, relató Conculini, quien destacó el esfuerzo sostenido durante toda la travesía.

El viaje también estuvo atravesado por vivencias personales significativas. Martínez recordó una pérdida familiar ocurrida al inicio del recorrido y destacó la fortaleza necesaria para continuar. En ese sentido, los protagonistas coincidieron en resaltar el acompañamiento recibido en distintos países, donde la hospitalidad de la gente facilitó el avance del proyecto. “Lo mejor ha sido el camino, fantástico. Atravesar un continente completo con sus países, geografías, culturas y sociedades resultó muy enriquecedor. Lo venimos disfrutando mucho, aunque todavía no es momento de hacer un balance: seguimos metidos en la travesía y ya habrá tiempo para procesar todo lo vivido”, sintetizó Silio.

Biciviajeros entrerrianos arribaron a EEUU (foto ElDía)

De cara a lo que resta del recorrido, los ciclistas planean continuar su trayecto hacia ciudades como San Antonio y Dallas, donde la Selección disputará partidos de la fase de grupos, antes de completar el tramo final hacia Kansas City. Allí esperan llegar entre fines de mayo y principios de junio, en la antesala del inicio de la Copa del Mundo, prevista para el 11 de junio. Mientras tanto, evalúan la posibilidad de asistir a los partidos, en un contexto de alta demanda de entradas.

Por último, Silio se refirió a la posibilidad de asistir a los partidos de la Selección en busca de la cuarta estrella. “La idea es ir a todos los encuentros para los que consigamos entradas. Está muy complicado por la enorme demanda de argentinos y de gente de todo el mundo que quiere ver a Messi en su último Mundial. El panorama es difícil, pero vamos a intentar por todos los medios acceder a la mayor cantidad de partidos posible”, concluyó.

La travesía, que combina deporte, aventura y pasión futbolera, se convirtió en una experiencia que trasciende el objetivo inicial, con un fuerte componente humano y cultural que sus protagonistas destacaron como el mayor valor del recorrido.