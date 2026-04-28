De Gualeguaychú al Mundial: ciclistas entran a EE.UU. tras 15.000 km

La travesía De Gualeguaychú al Mundial llega a su etapa final con el ingreso a Estados Unidos tras más de ocho meses de viaje.
La travesía De Gualeguaychú al Mundial entra en su tramo decisivo este viernes 1 de mayo, cuando los ciclistas entrerrianos concreten su ingreso a Estados Unidos tras recorrer más de 15.000 kilómetros. El proyecto, que nació como un desafío deportivo y personal, se transformó en una historia inspiradora que siguieron miles de personas a lo largo del continente.
Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini partieron el 16 de agosto de 2025 desde Gualeguaychú con un objetivo claro: llegar al Mundial de Fútbol 2026. Desde entonces, atravesaron 16 países y enfrentaron múltiples desafíos climáticos, geográficos y logísticos en una experiencia única.
Luego de más de ocho meses y medio de viaje, el grupo se prepara para cruzar la frontera desde México hacia Texas, en Estados Unidos, a través del puente internacional de Nuevo Laredo. El ingreso está previsto para el mediodía, marcando el país número 17 de su recorrido.
Un desafío que cruzó fronteras
El proyecto De Gualeguaychú al Mundial no solo implicó un enorme esfuerzo físico, sino también una planificación constante para sortear obstáculos en cada etapa del camino. Desde rutas exigentes hasta condiciones climáticas adversas, los ciclistas debieron adaptarse a cada escenario.
A lo largo del recorrido, la travesía fue ganando visibilidad y apoyo, especialmente a través de redes sociales, donde compartieron el día a día del viaje. La iniciativa logró generar una comunidad de seguidores que acompañó virtualmente cada kilómetro recorrido.
El ingreso a Estados Unidos representa mucho más que un paso geográfico: simboliza el inicio del último tramo hacia la meta final. Con este avance, los ciclistas comienzan a proyectar el cierre de una aventura que demandó meses de esfuerzo sostenido.
La recta final hacia el Mundial 2026
El objetivo ahora es llegar a Kansas City en un plazo estimado de 30 días, donde buscarán estar presentes en el Mundial 2026, evento en el que la selección argentina defenderá el título. Esta etapa final será clave para completar el desafío en tiempo y forma, publicó R2820.
El cruce de frontera será un momento especial que los protagonistas decidieron compartir en tiempo real. Para ello, realizarán una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, invitando a la comunidad a ser parte de este hito.
La conexión con el público ha sido uno de los pilares de la travesía, ya que permitió visibilizar la experiencia y generar un vínculo cercano con quienes siguieron el viaje desde distintos puntos.