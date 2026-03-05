Entrerrianos rumbo al Mundial en bici: las dos palabras con las que los identifican como argentinos

Los entrerrianos Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini protagonizan una aventura única: pedalean rumbo a Estados Unidos para acompañar a la Selección Argentina en el Mundial 2026. Los tres ciclistas partieron hace siete meses y ya recorrieron más de 12.500 kilómetros atravesando distintos países del continente.

Actualmente se encuentran en México, transitando la etapa final de su recorrido antes de ingresar a territorio estadounidense. En diálogo con Elonce contaron que se encontraban en la zona de la Riviera Maya y que su viaje continúa según lo planificado.

“Entramos a México hace dos días y estamos a un paso de llegar a Playa del Carmen. Dormimos en Tulum y después vamos hacia Cancún”, relató uno de los integrantes del grupo.

Una idea que nació después del Mundial de Qatar

La travesía tiene su origen en una experiencia previa protagonizada por Miguel Silio, quien ya había viajado en bicicleta al Mundial de Qatar 2022 desde Europa. Aquella aventura sembró la idea de repetir la experiencia en el siguiente campeonato.

“Miguel ya sabía que iba a hacer esta otra aventura”, explicaron.

A partir de ese momento, Silio invitó a sus compañeros a sumarse al desafío de recorrer miles de kilómetros para llegar al próximo Mundial.

“Nos invitó tanto a Vicente como a mí a participar y desde luego que le dijimos que sí, así que particularmente dejé todas mis actividades laborales y acá estoy”, contó uno de los ciclistas.

El viaje comenzó en agosto del año pasado y desde entonces el grupo atraviesa una extensa travesía por distintos países.

Más de 12.000 kilómetros y 16 países recorridos

Hasta el momento, los tres entrerrianos ya cruzaron 16 países y continúan avanzando hacia su destino final.

“En una palabra te lo puedo resumir como loca, pero la verdad que una aventura increíble. Venimos muy bien. A seguir que queda poco”, comentaron.

El esfuerzo físico es enorme y muchas veces deben pedalear largas distancias durante varios días consecutivos.

“Hace tres días hicimos 140 kilómetros, dos días previos hicimos 110. Venimos una seguidilla de días duros, más de 100 kilómetros por día. Hoy por ejemplo

vamos a hacer 60, quedan solo 10 kilómetros para llegar a Playa del Carmen, así que muy contentos”, relató uno de ellos.

Las bicicletas están completamente equipadas para el viaje, con provisiones y símbolos que representan su identidad argentina.

“Viajamos con la bandera de Argentina y el banderín puesto de cada país que vamos transitando en cada momento”, explicaron.

El sueño de llegar al Mundial

Los ciclistas planean ingresar a Estados Unidos en los próximos meses para completar la etapa final de la travesía, que culminará en Kansas.

“La camiseta de la selección la tenemos guardada para la entrada a Estados Unidos, donde vamos a hacer los últimos 15 días para llegar hasta Kansas con la casaca argentina”, contaron.

Durante el viaje reciben constantemente muestras de afecto de personas que los cruzan en el camino.

“La gente nos dice de todo, nos da palabras de aliento y nos reconocen por dos palabras: una que es ‘Messi’ y otra por ‘Che, boludo’, dijeron entre risas.

En total, el recorrido podría superar los 17.000 kilómetros y demandará cerca de un año lejos de sus hogares.

“Es el viaje más largo en tiempo y en distancia”, señalaron.

El apoyo de la familia y los amigos

Los tres ciclistas son oriundos de Gualeguaychú y aprovecharon la entrevista para enviar saludos a sus seres queridos, quienes siguen atentos cada etapa del viaje.

Argentinos pedalean rumbo a EE.UU. para alentar a la selección-ELONCE-05/03/2026

“A mi vieja, a mis hermanos, a mi socia, a mi secretaria, a todos nuestros amigos. Hoy es la peña de los jueves que nos juntamos siempre, así que les mandamos un abrazo grande”, expresaron.

Además, invitaron a quienes quieran seguir su travesía a hacerlo a través de sus redes sociales.

“Los invitamos a todos a que nos sigan en las redes, tanto en Instagram como en TikTok, por enbiciando al mundo”, concluyeron.