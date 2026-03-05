Virus del Papiloma Humano: destacan la importancia de la prevención y los controles médicos

Especialistas de salud remarcaron la importancia de la prevención y la detección temprana del Virus del Papiloma Humano, una infección de transmisión sexual muy frecuente que puede estar vinculada al desarrollo de distintos tipos de cáncer.

En diálogo con Elonce, la médica ginecóloga Betiana Fornasari explicó que la concientización resulta fundamental para reducir los riesgos asociados a este virus. La profesional brindó detalles durante una entrevista realizada en el Hospital San Martín de Paraná.

“VPH es el Virus del Papiloma Humano, que es un virus de contagio sexual que lo pueden adquirir tanto hombres como mujeres en las relaciones sexuales”, señaló la especialista al comenzar la explicación sobre esta infección.

Un virus frecuente que puede generar complicaciones

La médica explicó que el Virus del Papiloma Humano puede permanecer en el organismo sin generar síntomas inmediatos. Por ese motivo, muchas personas pueden ser portadoras sin saberlo hasta que la infección es detectada a través de controles médicos.

“Muchas veces somos portadores del virus y no sabemos realmente que tenemos la infección hasta que en algún momento produce una alteración en las células”, indicó Fornasari.

Fornasari indicó que en el Hospital San Martín funciona un consultorio específico para estos casos.

La especialista detalló que en las mujeres el virus puede estar asociado al desarrollo de cáncer de cuello uterino. También puede provocar otros tipos de cáncer, como en vulva, vagina, ano o cavidad bucal.

No obstante, aclaró que la presencia del Virus del Papiloma Humano no siempre deriva en una enfermedad grave. Según explicó, en muchos casos el propio sistema inmunológico logra eliminar la infección de forma natural.

La vacunación y los controles como principales herramientas

Durante la entrevista, la profesional destacó que la prevención es clave para reducir el impacto del Virus del Papiloma Humano. En ese sentido, remarcó la importancia de la vacunación incluida en el calendario nacional.

“Lo principal es la vacunación en nuestros niños y niñas a partir de los 11 años. Eso permite que tengan defensas cuando se expongan al virus más adelante en su vida sexual”, explicó.

Remarcaron la importancia de la Vacunación.

Además, subrayó la necesidad de realizar controles ginecológicos periódicos, incluso en mujeres que ya recibieron la vacuna. Entre los estudios recomendados mencionó el Papanicolau y el test de HPV.

La especialista también recordó que el uso del preservativo reduce significativamente el riesgo de contagio. Aunque no elimina completamente la posibilidad de transmisión, ayuda a disminuir la exposición al virus.

Consultas y seguimiento en el sistema de salud

Fornasari indicó que en el Hospital San Martín funciona un consultorio específico dedicado al seguimiento de casos vinculados al Virus del Papiloma Humano. Allí se realizan controles, diagnósticos y tratamientos cuando se detectan lesiones precursoras.

“Tenemos un consultorio de patología cervical donde se evalúan y se hace seguimiento de todas las infecciones o lesiones por VPH”, explicó la médica.

Además, señaló que tanto mujeres como hombres pueden acercarse al hospital para realizar consultas o controles relacionados con esta infección. En el caso de los varones, las evaluaciones pueden realizarse a través del servicio de urología.

La especialista recordó que se trata de una infección muy extendida a nivel mundial. Según explicó, se estima que cerca del 80% de la población tendrá contacto con el Virus del Papiloma Humano en algún momento de su vida.