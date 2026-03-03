Alarma la fuerte caída de la vacunación contra el VPH: "El 80% lo contraerá en algún momento de su vida"

Los datos oficiales muestran que la cobertura de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) entre la población femenina cayó del 82,66% en 2022 al 55,5% en 2024. Entre los varones, el descenso es similar, del 75,47% al 50,9%. “Este descenso en las tasas de inmunización representa un riesgo para la prevención del cáncer cervicouterino y otras enfermedades asociadas al VPH, en un contexto en que la vacunación es una de las principales herramientas de control.

La evidencia científica demuestra que la vacuna reduce significativamente la prevalencia de genotipos del virus de alto riesgo que causan cáncer”, explicó Laura Fleider, jefa de la sección Patología Cervical de la división Ginecología del Hospital de Clínicas de la UBA (MN 72.777).

Virus de transmisión sexual y prevención

“El VPH es el virus del papiloma humano. Es una enfermedad de transmisión sexual, que se puede contraer a partir de relaciones sexuales vaginales, anales u orales y otras vías de contagio como juguetes sexuales”, detalló Fleider. Según datos de la Sociedad Internacional del Papilomavirus (IPVS), el 80% de las personas contraerá el virus en algún momento de su vida.

Existen alrededor de 200 tipos de VPH, divididos entre alto y bajo riesgo. Los de alto riesgo causan cánceres de cuello uterino, vagina, vulva, pene, ano y orofaringe; mientras que los de bajo riesgo generan verrugas genitales. Fleider recordó que desde que aparece la lesión hasta el desarrollo de un cáncer de cuello uterino pueden pasar entre 10 y 20 años, por lo que los controles de rutina son fundamentales.

En hombres, el VPH puede provocar principalmente cáncer orofaríngeo y afectar la fertilidad. “En la mayoría de estas muestras se constató la presencia de co-infecciones y en especial, la combinación entre VPH y Chlamydia trachomatis (CT). Sobre esta co-infección se observó una reducción significativa de la movilidad, concentración y viabilidad de los espermatozoides”, señalan investigadores del CONICET.

Vacunación y cuidados complementarios

La vacunación protege cuando se administra en edades recomendadas, evitando infecciones y enfermedades asociadas como verrugas y cánceres. Hoy, se aplica una dosis única a los 11 años. Para quienes no la recibieron, está disponible para mujeres nacidas a partir del año 2000 y varones nacidos a partir de 2006 que tengan menos de 26 años.

Además, el uso de preservativos reduce la posibilidad de contagio en un 60%, aunque no lo elimina por completo. Fleider destacó la necesidad de mejorar la concientización y garantizar acceso a métodos de prevención: “Ante la caída de la cobertura y la reducción de entrega gratuita de preservativos por parte del Estado, es crucial reforzar la educación y las campañas de vacunación”.

La combinación de vacunación, controles periódicos y uso de preservativos constituye la estrategia más efectiva para prevenir infecciones por VPH y sus complicaciones a largo plazo.