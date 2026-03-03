 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Invitan a una peña en el Almacén de los 33: habrá micrófono abierto

3 de Marzo de 2026
Almacén de los 33
Almacén de los 33 Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La comunidad está invitada a participar de una peña este viernes en el Almacén de los 33, donde se presentará el cierre de un taller de canto y habrá micrófono abierto para quienes deseen cantar o tocar instrumentos.

Este viernes 6 de marzo, se realizará un cierre de taller de canto en el Centro Cultural Almacén de los 33, ubicado en la esquina de calles Courreges y Bavio

 

“El equipo va a mostrar el trabajo realizado durante todo el mes de febrero. Luego va a haber micrófono abierto. Van a poder venir quienes quieran tocar guitarra y el teclado”, detalló Eli Argento, profesora del taller.

 

Taller de canto y espacio para la comunidad

La docente destacó que el evento no solo servirá para mostrar lo aprendido durante febrero, sino también para invitar a la comunidad a compartir su música. “La idea es que sirva de excusa para mostrar lo nuestro y para invitar a las personas de diferentes ámbitos a que puedan venir a mostrar lo suyo, tener un espacio para poder desplegar su voz y sus instrumentos”, explicó Argento.

El cierre de taller comenzará a las 21 y las entradas pueden adquirirse de forma anticipada o en puerta. “Se pueden comunicar vía Instagram @3liargento o al @almacendelos33 que también hay información”, aseguró la profesora.

El valor de las entradas anticipadas es de 6.000 pesos, mientras que en puerta costarán 8.000. También se pueden adquirir comunicándose directamente al número 343 4254085.

Taller durante todo el año

Además, la docente continuará con clases individuales y grupales durante todo el año. “Son todos bienvenidos a participar”, agregó.

Invitan a una peña este viernes en el almacén de los 33

Quienes quieran sumarse podrán disfrutar de un espacio cultural abierto, donde música, voz y comunidad se combinan para cerrar el taller de febrero con una peña especial y un ambiente participativo.

