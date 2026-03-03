Confirmaron la identidad de la víctima del accidente fatal en la Ruta 12

La Justicia confirmó la identidad de la víctima del accidente fatal ocurrido este martes por la mañana en la Ruta 12. Se trata de Mauro Macrillanti, empresario avícola de 62 años, radicado en Crespo, quien perdió la vida tras el vuelco del automóvil que conducía.

El hecho se produjo en un tramo cercano al acceso a Aldea María Luisa, en una jornada marcada por precipitaciones y condiciones de visibilidad reducida. Macrillanti se dirigía hacia Santo Tomé, en la provincia de Santa Fe, por motivos laborales, cuando por causas que aún se investigan perdió el control del rodado.

Cómo fue el siniestro

De acuerdo con la información policial, el vehículo —un Volvo de alta gama— despistó en inmediaciones de un puente y dio varios vuelcos antes de finalizar su trayectoria a varios metros de la cinta asfáltica. La distancia respecto de la ruta dificultó inicialmente su localización.

Fueron personas allegadas, que conocían el viaje y advirtieron la falta de contacto, quienes iniciaron la búsqueda y lograron dar con el automóvil fuera del camino.

Accidente en Ruta 12.

En el lugar intervino personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para reconstruir la mecánica del accidente fatal y determinar los factores que pudieron haber influido, entre ellos el estado de la calzada y las condiciones climáticas.

Investigación en curso

La Policía confirmó el fallecimiento del conductor en el lugar del hecho. Por disposición de la Fiscalía en turno, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde para la autopsia correspondiente, paso previo a la entrega a sus familiares.

La causa continúa bajo investigación judicial. El accidente fatal vuelve a poner en foco la peligrosidad de algunos sectores de la Ruta 12, especialmente durante jornadas con lluvias intensas, donde la adherencia del pavimento se ve reducida.

Mientras avanzan las actuaciones, familiares y allegados de la víctima expresaron su consternación por la pérdida del empresario, reconocido en el sector avícola de la región.