Sociedad

ANMAT prohibió alisados y otros productos capilares: podrían contener formol

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la venta en plataformas electrónicas de diversos productos de la firma Ciencia Cosmética.

3 de Marzo de 2026
Productos que podrían contener formol
Productos que podrían contener formol

A través de la disposición N° 886/2026, quedaron prohibidos los siguientes artículos:

 

Alisado Cereza 100% orgánico

Alisado Blond Glow liss

Tratamiento laminador Blond Glow liss Paso 3

Alisado Bio nanoplastía orgánica

Polvo decolorante platinum lifting powder

Máscara matizadora silver black

Máscara matizadora ice pink para rubios

Máscara matizadora black silver

Shampoo shock Oro Supreme 24 K

Protector térmico Blond Glow liss

Shampoo Blond Glow liss

Bálsamo Bio plasma con células madre

Máscara capilar Bio plasma

Shampoo Bio plasma con células madre

Bálsamo neutro détox

Shampoo alcalino Bio détox

Bálsamo nivelador acid citric

Shampoo nivelador acid citric

Tratamiento Bio silk press regeneración

Bálsamo efecto botox con colágeno

Shampoo efecto botox con colágeno

Tratamiento máscara efecto botox con colágeno

Bio nutrición botox orgánico

Bálsamo caviar luxe

Shampoo caviar luxe

Crema de peinar caviar luxe

Tratamiento máscara capilar caviar luxe

Bálsamo cereza pro active

Shampoo cereza pro active

Tratamiento intensivo cereza pro active

Bálsamo Iron Pro oxyd

Shampoo Iron Pro oxyd

Tratamiento Iron Pro oxyd

Protector térmico Oro Supreme 24 K

Bálsamo Oro Supreme Glow 24 K

Tratamiento Oro Supreme Glow 24 K

Bálsamo Plex Pro marca

Shampoo Plex Pro

Tratamiento máscara capilar Ple Pro

Bálsamo Pure oil curly

Shampoo Pure oil curly

Tratamiento capilar Pure oil curly

Bálsamo Glow Shine 3D

Protector térmico Glow Shine 3D

Shampoo Glow Shine 3D

Tratamiento Crecimiento Glow Shine 3D

 

 

Según pudo saber Noticias Argentinas, la medida fue tomada tras detectar que estos productos carecen de inscripción sanitaria, al ser vendidos por canales electrónicos a todo el país y algunos alisadores podrían presentar formol, cuya exposición representa riesgos para la salud.

 

De esta manera, ANMAT ordenó la prohibición y la comunicación a todas las autoridades sanitarias jurisdiccionales para asegurar que dichos productos comercializados cumplan con los requisitos de seguridad, calidad y eficacia.

IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

