ANMAT prohibió alisados y otros productos capilares: podrían contener formol

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la venta en plataformas electrónicas de diversos productos de la firma Ciencia Cosmética.
A través de la disposición N° 886/2026, quedaron prohibidos los siguientes artículos:
Alisado Cereza 100% orgánico
Alisado Blond Glow liss
Tratamiento laminador Blond Glow liss Paso 3
Alisado Bio nanoplastía orgánica
Polvo decolorante platinum lifting powder
Máscara matizadora silver black
Máscara matizadora ice pink para rubios
Máscara matizadora black silver
Shampoo shock Oro Supreme 24 K
Protector térmico Blond Glow liss
Shampoo Blond Glow liss
Bálsamo Bio plasma con células madre
Máscara capilar Bio plasma
Shampoo Bio plasma con células madre
Bálsamo neutro détox
Shampoo alcalino Bio détox
Bálsamo nivelador acid citric
Shampoo nivelador acid citric
Tratamiento Bio silk press regeneración
Bálsamo efecto botox con colágeno
Shampoo efecto botox con colágeno
Tratamiento máscara efecto botox con colágeno
Bio nutrición botox orgánico
Bálsamo caviar luxe
Shampoo caviar luxe
Crema de peinar caviar luxe
Tratamiento máscara capilar caviar luxe
Bálsamo cereza pro active
Shampoo cereza pro active
Tratamiento intensivo cereza pro active
Bálsamo Iron Pro oxyd
Shampoo Iron Pro oxyd
Tratamiento Iron Pro oxyd
Protector térmico Oro Supreme 24 K
Bálsamo Oro Supreme Glow 24 K
Tratamiento Oro Supreme Glow 24 K
Bálsamo Plex Pro marca
Shampoo Plex Pro
Tratamiento máscara capilar Ple Pro
Bálsamo Pure oil curly
Shampoo Pure oil curly
Tratamiento capilar Pure oil curly
Bálsamo Glow Shine 3D
Protector térmico Glow Shine 3D
Shampoo Glow Shine 3D
Tratamiento Crecimiento Glow Shine 3D
Según pudo saber Noticias Argentinas, la medida fue tomada tras detectar que estos productos carecen de inscripción sanitaria, al ser vendidos por canales electrónicos a todo el país y algunos alisadores podrían presentar formol, cuya exposición representa riesgos para la salud.
De esta manera, ANMAT ordenó la prohibición y la comunicación a todas las autoridades sanitarias jurisdiccionales para asegurar que dichos productos comercializados cumplan con los requisitos de seguridad, calidad y eficacia.