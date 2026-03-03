Arrancó la reconstrucción de cuatro cruces viales en el departamento Nogoyá

En el departamento Nogoyá comenzó la reconstrucción de cuatro calzadas sumergibles ubicadas en el distrito Crucesitas Séptima, una intervención que apunta a mejorar la circulación en caminos rurales estratégicos. Las tareas se desarrollan sobre los arroyos Taperas, Las Piedras, La Aguada y Angostura, en distintos tramos de la red vial.

La Dirección Provincial de Vialidad confirmó que, tras la firma del acta de inicio, la empresa contratista dio comienzo a los primeros trabajos en cada uno de los puntos previstos. Se trata de obras consideradas claves para sostener la conectividad en zonas productivas que suelen verse afectadas por las crecidas.

Intervenciones sobre cuatro arroyos

En el paso sobre el arroyo Taperas, en el tramo que vincula las rutas provinciales 34 y 33, se proyectó una estructura de hormigón con cuatro conductos de dos metros de luz por dos de alto. La calzada tendrá un ancho de 6,40 metros y contará con losas de aproximación de nueve metros de longitud.

Por su parte, en el cruce del arroyo Las Piedras, también entre las rutas 34 y 33, se construirá una sección de escurrimiento compuesta por tres conductos de mayor dimensión —3,75 metros de luz por tres de alto—, manteniendo el mismo ancho de circulación y las losas de aproximación previstas.

Caminos de Nogoyá.

En tanto, sobre el arroyo La Aguada, en el tramo que une Crucesitas Tercera con la ruta 33, se ejecutará una calzada con cuatro conductos de dos metros por dos, con losas de seis metros de largo.

Finalmente, en el arroyo Angostura, entre la ruta 33 y la Comisaría Urquiza, se levantará una estructura similar de hormigón armado, con cuatro conductos de dos metros de luz por uno de alto.

Impacto en la conectividad rural

El senador provincial Rafael Cavagna recorrió el sector y señaló que “las calzadas, necesarias y prometidas, hoy empezaron a ser una realidad”. Destacó además que se trata de intervenciones que permitirán mejorar la transitabilidad en el departamento Nogoyá, especialmente en épocas de lluvias intensas.

Estas obras forman parte del plan de infraestructura vial destinado a fortalecer la red secundaria y terciaria en el departamento Nogoyá, una zona donde la producción agropecuaria depende en gran medida de la accesibilidad permanente.