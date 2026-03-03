Confirman la finalización de 30 viviendas del IAPV en Santa Elena

El IAPV anunció la reactivación de la construcción de 30 viviendas en Santa Elena, un proyecto que había quedado inconcluso y que ahora se retomará con financiamiento del programa provincial Ahora Tu Hogar. Las unidades presentan un avance aproximado del 30% y forman parte del ex programa Reconstruir.

La decisión fue confirmada por el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, Manuel Schönhals, tras una recorrida por la localidad del departamento La Paz. Según se informó, las tareas serán ejecutadas por el municipio y financiadas por el organismo provincial.

Una obra que había quedado paralizada

Las viviendas se encontraban abandonadas y habían sido ocupadas de manera ilegal. A partir de la recuperación del predio y la toma de posesión formal, el IAPV definió avanzar en la culminación del proyecto para evitar el deterioro estructural y dar respuesta a la demanda habitacional.

Schönhals señaló que la iniciativa se enmarca en la política provincial de finalizar construcciones inconclusas. “A un año de la toma de posesión de la obra y en el marco de la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de dar respuesta a las viviendas inconclusas en la provincia, también se avanza en Santa Elena para finalizar estas unidades habitacionales que se encontraban abandonadas”, expresó.

Recorrida del IAPV en Santa Elena.

El presupuesto supera los 1.000 millones de pesos y se distribuirá en tres desembolsos, conforme al avance de los trabajos. El plazo estimado para completar las unidades es de 12 meses.

Trabajo conjunto con el municipio

La ejecución estará a cargo del municipio de Santa Elena, en coordinación con el organismo provincial. En ese sentido, Schönhals destacó el trabajo articulado con las autoridades locales.

“Agradecemos el compromiso del intendente Daniel Rossi y de todo el equipo técnico, que posibilitará brindar una solución habitacional digna a treinta familias”, afirmó.

Durante la visita participaron la senadora departamental Patricia Díaz, el diputado provincial Bruno Sarubi, la directora de la Regional Oeste del organismo, Candela Temon, además de vecinos y personal técnico municipal.