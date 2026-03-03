Prometieron obras paliativas por el socavón en barrio Francisco Ramírez tras protesta vecinal

El Municipio de Paraná brindó explicaciones sobre el socavón en el barrio Francisco Ramírez, que se agravó tras las intensas lluvias y motivó una protesta vecinal con corte del puente de calle Laprida, antes del acceso al hipermercado.

Cabe aclarar que el hundimiento se ubica sobre un afluente menor que, en su momento, fue rellenado para generar un espacio de uso deportivo y recreativo. Con ese objetivo se creó un conducto por donde circulan los pluviales que provienen de calle Canadá y de Cervantes; ambos se unen en la zona de las viviendas ya construidas y pasan por debajo hasta desembocar en el arroyo Antoñico.

Desde Infraestructura confirmaron que se iniciarán trabajos paliativos y que la solución definitiva demandará entre un mes y un mes y medio.

El subsecretario de Infraestructura, Xavier Bilbao, indicó a Elonce que el problema comenzó a evidenciarse el 19 de febrero y que se vinculó a fallas en infraestructura hídrica obsoleta.

Explicó que en el sector confluyen pluviales provenientes de calles Cervantes y Canadá, y que en el punto de unión se generaron erosiones que derivaron en el retiro de material y la formación del socavón.

Las viviendas cercanas resultaron afectadas por el ingreso de agua y barro. En algunos casos, los desagües colapsaron y el agua alcanzó varios centímetros dentro de las casas.

Los trabajos previstos

Bilbao señaló que, mientras persistan las lluvias, se avanzará con tareas paliativas para mitigar riesgos. Entre ellas mencionó mejoras en la señalización, incorporación de iluminación y demoliciones parciales del playón deportivo para permitir el escurrimiento del agua.

Además, detalló que se reconstruirá una cámara de desagüe que no estaba correctamente ejecutada, se realizará el relleno y compactación del terreno y se adecuarán los niveles para evitar nuevas acumulaciones.

“En el lapso de 7 a 10 días, dependiendo del clima, estaremos iniciando los trabajos con la instalación del obrador y las máquinas”, afirmó.

Riesgo y asistencia

El funcionario aclaró que actualmente no hay viviendas en riesgo de derrumbe, aunque reconoció que el socavón se aproxima al frente de una casa.

Desde el Municipio indicaron que se mantiene el monitoreo junto a Defensa Civil y la Secretaría de Desarrollo Humano, y que se recomendó a las familias mantenerse atentas ante posibles complicaciones mientras continúen las precipitaciones.

Protestas en barrio Francisco Pancho Ramírez (foto Elonce)

En cuanto al corte del puente sobre calle Laprida, informaron que se liberará progresivamente cuando las condiciones lo permitan.

Con estas intervenciones, el Ejecutivo municipal busca dar respuesta al reclamo vecinal y estabilizar el sector afectado en el barrio Francisco Ramírez.