Temporal en Paraná dejó anegamientos en calles y árboles caídos

Calles anegadas y árboles caídos fue el saldo de la intensa lluvia en Paraná durante la madrugada y la mañana de este martes, en el marco de la alerta meteorológica por tormentas que rige para el departamento.

Llueve en Paraná (foto Elonce)

Según se informó, alrededor de las 3:20 comenzaron a registrarse fuertes ráfagas de viento provenientes del sector este. Posteriormente, cerca de las 4:50, se iniciaron las precipitaciones en la capital entrerriana.

Minutos después, aproximadamente a las 5:20, en la ciudad se produjo un chaparrón de mayor intensidad que incrementó el volumen de agua caída y redujo la visibilidad.

Anegamientos y caída de ramas

Como consecuencia del intenso temporal, se reportaron anegamientos en distintas arterias de la ciudad. Además, se registró la caída de ramas y árboles que obstruyeron parcialmente algunas calles.

Vecinos informaron dificultades para circular en determinados sectores, principalmente en zonas bajas donde el agua se acumuló con mayor rapidez.

Trabajo de cuadrillas municipales

Personal municipal de Protección Civil intervino para despejar las calles afectadas y brindar asistencia a familias que lo requirieron tras el temporal.

Y recomendaron circular con precaución mientras continúen las condiciones inestables y mantenerse informados ante la vigencia de la alerta meteorológica.

Alerta amarilla por tormentas

A las 6 de este martes, el Servicio Meteorológico Nacional actualizó el pronóstico y renovó la alerta amarilla por tormentas debido a que alcanza a los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador.

“El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h”, indica el parte del SMN. “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, señala el organismo pronosticador.