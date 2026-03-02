Rosario Romero: "Paraná se sostiene gracias a su recaudación municipal"

REDACCIÓN ELONCE
La intendenta de Paraná, Rosario Romero, compartió con Elonce su visión sobre la gestión local, destacando el rol de la recaudación municipal y los proyectos de infraestructura.
En una entrevista en el programa Quién Dice Qué de Elonce, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, analizó la situación actual de la ciudad, haciendo un balance de su gestión y adelantando los proyectos que marcarán el futuro inmediato de la capital entrerriana.
Romero, que asumió la responsabilidad de la ciudad con el objetivo de transformar Paraná, destacó la importancia de la recaudación municipal como uno de los pilares para mantener el equilibrio fiscal y permitir la realización de diversas obras sin depender exclusivamente de la coparticipación nacional o provincial.
"Vivimos un tiempo de escasez. Pero no obstante esa escasez, hemos logrado hacer obras y lograremos seguir haciendo obras porque tenemos como municipio una fortaleza que es que Paraná no depende solamente de la coparticipación nacional y provincial, sino que en gran medida los habitantes de Paraná con sus tasas, sea la tasa comercial, como la tasa sanitaria, como la tasa general inmobiliaria, aportan al sostenimiento de la ciudad", explicó Romero al comienzo de la entrevista.
El desafío de la recaudación local
La intendenta subrayó que la clave para sostener los servicios y continuar con el desarrollo de la ciudad es la recaudación local. "Siempre anda arriba del 60, arriba del 70", afirmó la funcionaria, destacando que una recaudación superior al 70% es algo excepcional en tiempos de dificultades económicas.
En términos de obras, Romero detalló que, gracias a esa fortaleza financiera, el municipio ha logrado mantener una tasa significativa de inversión en infraestructura, destinando más del 25% de su presupuesto a proyectos de obras públicas, algo que comparó favorablemente con gestiones anteriores, cuando apenas se alcanzaba el 10%. "Eso es muy importante porque eso le permite respirar sin depender de otro", afirmó Romero, enfatizando que las obras más importantes que están transformando la ciudad son de ejecución local, sin depender de fondos externos.
La ciudad avanza: obras y transporte
En cuanto al panorama de las obras públicas, Romero destacó que la ciudad está atravesando un proceso de transformación con múltiples frentes de trabajo en diferentes puntos de Paraná. Desde la pavimentación de calles hasta la construcción de nuevos parques y plazas, la intendenta resaltó el dinamismo de la obra pública municipal.
"Obras 100% paranaense", expresó la intendenta, al referirse a los proyectos que están marcando el rumbo de la ciudad. A pesar de las dificultades financieras globales, el municipio ha logrado mantener su presupuesto equilibrado, con una inversión sustancial en obras que transforman el paisaje urbano.
Uno de los aspectos que más preocupa a los habitantes de la ciudad es la circulación de colectivos. En este sentido, Romero mencionó que se incrementó la frecuencia de los colectivos a partir del inicio del ciclo escolar, para facilitar el transporte de estudiantes y trabajadores. "Hoy empezaron con los 70 colectivos en la calle, están con más frecuencia justamente porque viene una temporada en la que la gente se va a subir más al colectivo", comentó la intendenta. La movilidad es una prioridad para la ciudad, especialmente en épocas de mayor flujo, como es el regreso a las clases.
Educación vial: un desafío para la convivencia
En la entrevista, Rosario Romero también habló sobre los desafíos en la educación vial y la importancia de fomentar el respeto mutuo entre los ciudadanos. "Tengo el propósito de hacer más educación, más educación vial, que crucemos bien a las esquinas", expresó, destacando que, en muchas ocasiones, el comportamiento de los peatones y conductores no es el más adecuado. "La educación vial y educación ciudadana también, porque no hay que escribir las plazas, no hay que dañarlas, no hay que dañar el patrimonio público", agregó.
A pesar de los esfuerzos realizados, Romero considera que el trabajo en esta área debe continuar para garantizar una convivencia más armónica en las calles de Paraná. La funcionaria destacó la importancia de educar a los ciudadanos en cuanto a las normas viales, y recordó cómo, en tiempos pasados, los inspectores solían visitar las escuelas para enseñarles a los más jóvenes sobre seguridad vial.
Fomento a la cultura y el emprendimiento local
En cuanto a la cultura, Rosario Romero destacó la importancia de generar espacios para los artistas locales, promoviendo actividades que permiten a los emprendedores y creadores exponer sus trabajos. Durante la temporada de verano, el municipio organizó eventos en diferentes espacios públicos de la ciudad, como el Parque Lineal y la Plaza San Agustín, con el objetivo de apoyar a los artistas y generar un movimiento económico que beneficie a la comunidad.
"Hubo jornadas en el anfiteatro que desbordaba. Al par de eso vienen los emprendedores, los que tienen food trucks, los que venden sus cosas", mencionó Romero, destacando que, a través de este tipo de actividades, los emprendedores generaron un impacto positivo en la economía local. En total, según la intendenta, los emprendedores movieron alrededor de 1.700 millones de pesos durante los eventos organizados por el municipio.
El futuro de Paraná: sostenibilidad y proyectos clave
Al mirar hacia el futuro, Rosario Romero compartió sus planes para seguir desarrollando la infraestructura de la ciudad. El acceso este de Paraná, el puente sobre la calle Alma Fuerte y el parque solar que producirá energía no contaminante son solo algunos de los proyectos clave que la intendenta tiene en mente para los próximos años.
"Vamos a terminar el parque solar que va a producir energía no contaminante por 39 megas, y que va a ser una gran ayuda para la ciudad porque vamos a tener una bajante en el costo de lo que se paga por la energía", destacó Romero, refiriéndose a una de las iniciativas más innovadoras de la gestión. Además, enfatizó la importancia de seguir trabajando en el mejoramiento de las calles y espacios recreativos en todos los barrios de la ciudad, con especial atención a las obras de saneamiento y agua.
Desafíos por venir: la economía local y la deuda heredada
En cuanto a la situación económica del municipio, Romero explicó que la administración municipal ha logrado mantener el equilibrio fiscal a pesar de la escasez de recursos y la deuda heredada de gestiones anteriores. "Venimos pagando la deuda que heredamos de gestiones anteriores, no de la gestión de Beto, sino de alguna gestión anterior", señaló, refiriéndose a una deuda en dólares que ha afectado las finanzas locales.
En cuanto a la cuestión salarial, la intendenta también mencionó que se están preparando para las negociaciones salariales con los empleados municipales, conscientes de la situación económica del país. "Este año nosotros vamos a ir por el rumbo del crecimiento inflacionario", expresó Romero.