Escuela primaria de Paraná arrancó las clases en medio del paro: “La jornada es totalmente normal”

En medio del paro docente convocado a nivel nacional, la escuela primaria de Paraná Nº 6 “Ernesto Bavio” comenzó el ciclo lectivo 2026 con actividad normal en sus dos turnos. La comunidad educativa se dio cita este lunes con entusiasmo, en una jornada marcada por el reencuentro entre docentes, estudiantes y familias.

Desde el equipo directivo confirmaron que la adhesión a la medida fue baja. En el turno tarde solo dos docentes se sumaron al paro y en el turno mañana ocurrió lo mismo, por lo que las clases se desarrollaron con normalidad.

“Mucha alegría por volver a encontrarnos”

Mayira Mendoza, integrante del equipo directivo, expresó a Elonce: “Mucha alegría por poder dar inicio a este ciclo lectivo 2026 donde las familias están acompañando”. Y agregó: “Son dos meses que no los vemos y hoy es ese reencuentro, volver a encontrarnos en el mismo lugar”.

Consultada sobre la incidencia del paro, sostuvo: “La jornada es totalmente normal. Se desarrollan las actividades con total normalidad”.

Escuela Bavio.

La institución cuenta actualmente con 416 alumnos y mantiene lista de espera. “Tenemos chicos en lista de espera porque no tenemos espacio para poder recibirlos”, explicó.

Servicio de comedor y acciones solidarias

La escuela primaria de Paraná funciona con comedor escolar en el turno tarde. Los alumnos ingresan a las 12:45, almuerzan y luego participan del acto de inicio y de las actividades habituales.

Además, continúa el funcionamiento del ropero escolar y el anexo de Cruz Roja. Mendoza señaló que reciben donaciones de ropa, calzado y útiles: “Todo lo que esté en casa en desuso, bienvenido sea”. También mencionó la necesidad de cuadernos, lápices, gomas y elementos básicos para estudiantes.

Familias que acompañaron el inicio destacaron la importancia de la continuidad. “Estamos contentas por arrancar de vuelta”, expresó una mamá. Otro padre señaló: “Esperemos que siga así con normalidad las clases”.