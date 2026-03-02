Paro docente en Entre Ríos: confirman que nivel de acatamiento fue inferior al 50%

El paro docente convocado para este lunes en la provincia de Entre Ríos registró un nivel de acatamiento inferior al 50 por ciento, según los datos oficiales difundidos por el Consejo General de Educación (CGE).

La información surge del relevamiento de presentismo docente realizado por el Consejo General de Educación (CGE), a partir del monitoreo efectuado en los distintos establecimientos educativos de la provincia. El número más bajo se vio en Diamante con un acatamiento del 37 por ciento mientras que en escuelas de Paraná, no superó el 40 por ciento.

De acuerdo a ese informe, más de la mitad de los docentes concurrió a sus lugares de trabajo, garantizando el normal dictado de clases en la mayoría de las instituciones.