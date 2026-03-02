Agmer Paraná confirmó 85% de acatamiento al paro docente en escuelas del departamento

Docentes nucleados en AGMER Paraná concentraron en su sede y luego se movilizaron hacia Plaza Mansilla, a pocos metros de Casa de Gobierno, donde desarrollaron una panfleteada para visibilizar los motivos del reclamo sindical. La medida de fuerza se enmarcó en el paro nacional convocado por CTERA.

“En el marco del paro nacional que se resolvió en el ámbito de CTERA, desde AGMER Paraná estamos llevando adelante un paro provincial”, explicó el secretario general de Agmer Paraná, Manuel Gómez, al fundamentar que la medida de fuerza se fundamenta en la falta de convocatoria a paritaria nacional, lo que, según indicó, "deja a las provincias sin referencia para establecer pisos salariales".

En el plano provincial, cuestionó la oferta salarial presentada por el Ejecutivo entrerriano en la última audiencia paritaria. “El gobierno provincial presentó una propuesta que está por fuera de los márgenes de la ley, ya que el artículo 82 de la Constitución establece con claridad que los montos que debe abonar deben ser remunerativos y bonificables. Por eso hoy nos estamos manifestando y solicitando, exigiendo, que se replantee tanto la forma en que fue presentada la propuesta como los porcentajes ofrecidos, que distan mucho de lo que venimos reclamando”.

Panfleteada de Agmer Paraná (foto Elonce)

“El salario inicial docente en Entre Ríos es de 621.000 pesos y lo sitúa en la línea de la indigencia”, sostuvo. Además, señaló que la canasta básica total supera los 1.300.000 pesos y afirmó que el sector espera una nueva propuesta salarial en el marco de la audiencia de conciliación prevista para esta tarde en la sede de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos.

Nivel de acatamiento al paro docente

De acuerdo al relevamiento realizado por el gremio, el acatamiento en el turno mañana se ubicó entre el 85 y el 90 por ciento en el departamento Paraná. Indicaron que los datos del turno tarde y noche se completarían durante la jornada.

Durante la protesta, los docentes realizaron una panfleteada y dialogaron con vecinos para explicar los motivos de la medida. “La ciudadanía sabe lo que cobra un docente. No somos un número en una tabla de Excel”, expresó Gómez.

La medida de fuerza se replicó en distintas filiales de la provincia y se desarrolló con concentraciones en varios puntos del departamento Paraná, en el marco del paro nacional docente.