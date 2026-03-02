 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Salud infantil

Durante marzo habrá controles auditivos infantiles en hospitales entrerrianos

Se trata de una serie de actividades destinadas a promover la pesquisa auditiva y concientizar sobre el cuidado de la audición como herramienta clave de prevención.

2 de Marzo de 2026
Controles auditivos infantiles
Controles auditivos infantiles Foto: Gobierno de Entre Ríos

En el marco del Día Mundial de la Audición, el Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través del Programa Provincial de Detección, Identificación y Prevención de Hipoacusia, llevará adelante durante marzo una serie de actividades destinadas a promover la pesquisa auditiva y concientizar sobre el cuidado de la audición como herramienta clave de prevención.

 

En este sentido, el martes 3 de marzo, bajo el lema "Cuidado auditivo para cada niño", se realizarán controles auditivos destinados a niños de 2 y 3 años en establecimientos sanitarios de la provincia que cuentan con equipamiento de otoemisiones acústicas y desarrollan de manera habitual la pesquisa auditiva en las cuatro regiones sanitarias.

 

En el contexto de la fecha, la referente del Programa Provincial de Detección, Identificación y Prevención de Hipoacusia, Magali White, destacó: "Como todos los años proponemos acciones que permitan visibilizar la importancia del cuidado auditivo, especialmente en una etapa de la vida en la que muchas causas de pérdida de audición pueden prevenirse. Apuntamos a realizar diagnósticos oportunos que eviten dificultades en la adquisición del lenguaje y en los procesos de aprendizaje".

 

Acciones en la provincia

 

Las jornadas se llevarán adelante en los hospitales Materno Infantil San Roque de Paraná (de 8:30 a 10:30); Fermín Salaberry de Victoria (de 8 a 11, en consultorios externos); 9 de Julio de La Paz (de 8 a 11); Delicia Concepción Masvernat de Concordia (de 7 a 10, consultorio 14); Justo José de Urquiza de Federal (de 8:30 a 11); Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay (de 9:30 a 12:30, consultorio 5); Santa Rosa de Villaguay (de 8 a 12); San Benjamín de Colón (de 8:30 a 11:30); Centenario de Gualeguaychú (de 9 a 11, consultorio 30) y San Antonio de Gualeguay (de 13 a 16).

 

Asimismo, el Hospital Santa Rosa de Chajarí se sumará a la estrategia con controles auditivos previstos para el jueves 12 de marzo, de 13 a 16.

 

Por último, el viernes 6 de marzo los hospitales cabecera de región -San Roque de Paraná, Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, Delicia Concepción Masvernat de Concordia y Centenario de Gualeguaychú- realizarán charlas abiertas destinadas a equipos de salud, docentes y familias, enfocadas en la prevención y el cuidado de la audición. Las actividades estarán a cargo de profesionales especialistas en otorrinolaringología y fonoaudiología.

Temas:

Ministerio de Salud Controles auditivos infantiles
