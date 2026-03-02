Comienza el juicio por jurado por el homicidio del exjuez de Paz de Bovril

Comenzará este martes el juicio por jurados del año en La Paz, contra Norberto Rosales, acusado del homicidio del exjuez de Paz de Bovril, Roberto Curá.

Se recordará que Rosales, de 69 años, llega al juicio imputado por el asesinato de Curá, de 82, quien fue hallado sin vida el 23 de abril de 2024 en su domicilio de la localidad de Bovril. El crimen generó una fuerte conmoción en la comunidad por la violencia con la que fue ejecutado.

Se trata del primer juicio por jurados del año en esa localidad, luego de la selección del jurado popular realizada hoy y que recibió las instrucciones preliminares y el video explicativo en el marco de la Ley Micaela de “Sensibilización y Apertura de contenidos mínimos a la Perspectiva de Género”.

Las audiencias del legajo “Rosales, Norberto s/Homicidio agravado”, se desarrollarán hasta el 6 de marzo en la Sala de Audiencias de los Tribunales de esa localidad. Serán presididas por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Rafael Cotorruelo.

El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal Facundo Barbosa, en tanto que la querella estará a cargo del abogado Marcos Rodríguez Allende.

Por su parte el imputado, que se encuentra en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, será asistido por las defensoras oficiales Nadia Musante y Mariel Riera.

Se trata del centésimo quincuagésimo quinto juicio por jurados que se realiza en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

Sobre el acceso de la prensa

Los y las periodistas podrán acceder a la sala para cubrir el desarrollo del juicio, sujeto a la capacidad de la misma. No podrán hacer uso de aparatos telefónicos, cámaras fotográficas o de televisión, con el fin de garantizar el resguardo de la identidad e imagen de los jurados populares, conforme lo establece la Ley de Juicio por Jurados 10.746.

Tampoco se podrán tomar registros de audios o de imágenes durante la etapa de la prueba, ni de testimonios, ni de las pericias.

Camarógrafos/as y fotógrafos/as podrán entrar a la sala de audiencias para obtener imágenes antes del ingreso de los jurados populares, cuando estén el juez técnico, el imputado, el representante del Ministerio Público Fiscal, la querella y las defensoras .

Cómo ocurrió el crimen

Según la investigación, Roberto Curá fue asesinado a golpes y hallado atado de pies y manos en el baño del quincho de su vivienda, ubicada sobre calle Eva Perón de Bovril. Fue su esposa quien descubrió el cuerpo y dio aviso a la Policía.

En las primeras horas posteriores al homicidio fueron detenidos dos hombres que luego resultaron sobreseídos. La pesquisa avanzó y derivó en la detención de Norberto Rosales el 2 de mayo de 2024, en una vivienda de la zona de Bajada Grande, en Paraná.

De acuerdo a fuentes policiales, la captura se logró tras testimonios que indicaron que Rosales había solicitado ser trasladado a Paraná pocas horas después del crimen. La investigación determinó que el acusado se desplazó posteriormente por Rosario y la provincia de Buenos Aires, antes de regresar a Paraná, donde finalmente fue localizado en la zona costera de la Toma Vieja.

Rosales fue detenido el 2 de mayo en una vivienda en Bajada Grande, en Paraná. Hasta allí llegó la División Homicidios de la policía gracias al testimonio de dos personas que señalaron que el hombre pidió ser trasladado a Paraná. El viaje ocurrió horas después del crimen de Curá.

Tras la detención, la policía informó que "se pudo determinar que Rosales habría estado en Paraná y habría viajado a la ciudad de Rosario y luego a la Provincia de Buenos Aires, para luego regresar a la ciudad de Paraná, donde se pudo establecer el lugar donde se estaría resguardando, en el complejo de la Toma Vieja, zona costera".