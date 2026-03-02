Reportaron 31 víctimas fatales en choques en Entre Ríos en lo que va del año

Reportaron 31 víctimas fatales en choques en Entre Ríos en lo que va del año, según el balance oficial difundido por la Dirección de Prevención Vial de la Policía provincial. En los primeros dos meses se contabilizaron 90 siniestros, con 73 personas gravemente heridas y 31 fallecidas, de las cuales 24 perdieron la vida en rutas.

El responsable de Comunicación del área, Diego Passarello, explicó a Elonce que “en estos dos primeros meses del año la Policía de Entre Ríos intervino en 90 siniestros viales. Lamentablemente, el saldo es de 73 heridos graves y 31 víctimas fatales, y 24 de esas muertes ocurrieron en rutas”.

Reportaron 31 víctimas fatales en choques en Entre Ríos en lo que va del año

En cuanto a la distribución geográfica, detalló que este año cambió el mapa de la siniestralidad respecto a 2025. “La mayor incidencia se registró en la Ruta Nacional 18, seguida por la Autovía Ruta 14, las rutas 136 y 127. En el ámbito provincial, debemos mencionar especialmente las rutas 20 y 6, donde en enero tuvimos varios hechos con víctimas fatales”, precisó.

Enero concentró la mayor cantidad de muertes

Passarello señaló que enero fue el mes más crítico. “Durante enero se concentraron siniestros con múltiples víctimas y el saldo fue de 27 personas fallecidas”, indicó.

En febrero, en cambio, se observó una baja considerable. “En febrero la cifra descendió a cuatro víctimas fatales. Sin embargo, sigue siendo un tema que nos preocupa y por eso redoblamos esfuerzos para reducir la siniestralidad al mínimo posible”, afirmó.

El funcionario remarcó que el objetivo es continuar con acciones preventivas y controles para disminuir la cantidad de hechos graves en las rutas entrerrianas.

Colisiones y maniobras imprudentes, las principales causas

En relación con las características de los siniestros, Passarello explicó que la colisión continúa siendo el tipo de accidente predominante. “Siete de cada diez siniestros responden a colisiones. Esto está vinculado a adelantamientos indebidos, invasión de carril y el no respeto de la doble línea amarilla. El impacto frontal sigue siendo una de las situaciones más frecuentes”, sostuvo.

No obstante, también mencionó casos vinculados a factores externos. “En febrero lamentamos el fallecimiento de una persona que impactó contra un animal suelto en la ruta. También hubo un hecho en el que un conductor se despistó en condiciones meteorológicas adversas y cayó a un arroyo, lo que terminó con su vida”, detalló.

En cuanto al perfil de las víctimas, indicó que el mayor porcentaje se ubicó en la franja etaria de 24 a 54 años. Sin embargo, advirtió que en enero se registraron ocho víctimas fatales de entre 15 y 24 años. “En su mayoría fueron pasajeros de vehículos que protagonizaron siniestros con múltiples víctimas”, señaló.

Más de la mitad de los hechos ocurrió de día

Otro dato relevante que aportó la Dirección de Prevención Vial fue que más del 50% de los siniestros se produjeron en horario diurno. “Más del 52% de los accidentes se registraron durante el día. Esto nos habla de un exceso de confianza al conducir y, en muchos casos, del exceso de velocidad”, afirmó Passarello.

Si bien recomendó evitar la circulación nocturna en viajes largos debido a la menor visibilidad, aclaró que las estadísticas recientes muestran una mayor incidencia en horas diurnas.

Finalmente, destacó que se desplegaron operativos en distintos puntos estratégicos, como la Autovía Ruta 14, la Ruta Nacional 18 y la zona de Las Tunas, donde además se desarrollan tareas de concientización en establecimientos educativos. “Realizamos una planificación operativa permanente, con puestos de control y acciones preventivas en función de la siniestralidad detectada en cada corredor vial”, concluyó.