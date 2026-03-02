Falleció reconocido comerciante que resignó vacaciones por seguir a Patronato con su familia

Claudio Lencina, fervoroso hincha de Patronato y conocido en Paraná por ser propietario de una forrajería ubicada sobre calle Churruarín, falleció. La triste noticia fue confirmada a través de la cuenta oficial de su comercio, generando una profunda conmoción en el mundo rojinegro y en la comunidad que lo conocía.

La historia de Claudio había trascendido el ámbito deportivo porque, junto a su esposa y su pequeño hijo de tres años, decidió resignar las vacaciones familiares para recorrer el país cada quince días y acompañar a Patronato en sus partidos como visitante. No fue una decisión impulsiva, sino un acto de amor sostenido en el tiempo.

“Este año cambiamos las vacaciones de la familia por ir a ver a Patronato cada 15 días a los partidos de visitante”, había contado en 2025 Lencina con emoción, convencido de que ningún destino turístico podía compararse con la experiencia de alentar al equipo de sus amores desde la tribuna.

Una pasión que se convirtió en camino

La decisión se tomó en enero del 2025, cuando la familia planificaba el descanso anual. Sin embargo, esta vez el itinerario fue distinto. “La idea surgió después de haber ido por primera vez a ver a Patronato. Se lo propuse a mi esposa y ella aceptó, junto con mi hijo”, recordó en aquella oportunidad.

El recorrido comenzó con el partido ante Los Andes, en Buenos Aires, donde Patronato ganó 3 a 1. Ese triunfo fue la chispa que encendió una travesía que marcaría a la familia. “Ahí sentimos que este sueño podía cumplirse”, relató. Desde entonces, cada viaje fue vivido como una celebración compartida, una experiencia que unía generaciones bajo los colores rojo y negro.

Claudio no era solo un hincha más. Era socio vitalicio del club y colaboraba con publicidad en la cancha. Cada vez que el equipo jugaba fuera de casa, consultaba por acreditaciones para poder acompañar al plantel. “Preguntamos si nos pueden acreditar como protocolo y gracias a Dios hemos accedido a casi todos los partidos”, explicó.

Herencia rojinegra

La pasión por Patronato tenía raíces profundas. “Mi papá me transmitió la pasión y ahora yo quiero que Mauro, mi hijo de tres años, lo viva de la misma manera”, expresó en aquel momento con orgullo. En esas palabras se resumía una cadena invisible que unía pasado, presente y futuro en torno a un mismo sentimiento.

Una de las imágenes que más repercusión tuvo fue la del abrazo con el delantero Alan Bonansea, tras un partido frente a Atlanta. Aquella vez, su hijo no pudo ingresar por las restricciones para menores visitantes, pero el encuentro con el goleador dejó una postal imborrable. “El abrazo fue con el goleador y de ahí nació una linda amistad”, contó.

Ese gesto, simple y genuino, sintetizó lo que significaba Patronato para Claudio: comunidad, cercanía y emoción compartida. Los kilómetros recorridos, los gastos y el cansancio quedaban en segundo plano frente a la alegría de estar presentes.

Un amor que no entiende de distancias

La vida de Claudio y su familia giraba en torno a cada fecha del fixture. Las rutas se transformaban en escenarios de historias, mates compartidos y canciones entonadas en el auto. Cada estadio visitado era una nueva página en el álbum familiar rojinegro.

“Vivimos con mucha pasión y queremos ir a todos los partidos con mi familia”, aseguró en su momento. Esa frase hoy resuena con fuerza entre quienes lo conocieron y compartieron tribuna con él.

Familia cambió sus vacaciones de verano por seguir a Patronato en todos los partidos de visitante

“Patronato no es solo un club, es parte de nuestra vida”, resumió Lencina con convicción. Su partida dejó un vacío profundo, pero también el legado de una pasión vivida sin medias tintas, transmitida con amor y celebrada en familia.

En Paraná, donde su comercio era punto de encuentro cotidiano, y en cada rincón donde flameó una bandera rojinegra, Claudio será recordado como el hincha que eligió cambiar vacaciones por kilómetros, hoteles por tribunas y descanso por aliento. Un hombre que entendió que el verdadero viaje no era el destino, sino el camino recorrido junto a los suyos alentando al equipo de su corazón.