UPD en Paraná: participaron 2300 estudiantes en el balneario Thompson

REDACCIÓN ELONCE
Unos 2300 estudiantes de sexto año participaron del Último Primer Día en Paraná, con festejos en el balneario Thompson y otros espacios públicos. Hubo operativo policial y una joven debió recibir asistencia médica, supo Elonce.
El UPD en Paraná reunió a 2300 estudiantes de sexto año en el balneario Thompson y otros espacios públicos durante la madrugada de este lunes. Los festejos del Último Primer Día se desarrollaron en el Rosedal, el Monumento a Urquiza, la Plaza Mujeres Entrerrianas y la Costanera.
Personal policial desplegó un operativo de seguridad en la zona del balneario Thompson y acompañó la desconcentración, que se produjo principalmente por avenida Ramírez, supo Elonce.
Según se informó, una joven necesitó asistencia médica por un cuadro de ebriedad y se requirió la presencia de una ambulancia. En otros casos, los padres retiraron a los estudiantes del lugar.
No se descarta que los festejos del UPD puedan repetirse en la noche siguiente.
Cabe recordar que el UPD forma parte de una tradición de los estudiantes que cursan el último año del nivel secundario. En ese marco, el Consejo General de Educación (CGE) había puesto a disposición de las instituciones educativas un documento con orientaciones para el abordaje del encuentro desde una perspectiva educativa y de derechos.
“El Último Primer Día (UPD), en tanto práctica social y cultural, expresa procesos de construcción identitaria, pertenencia grupal y el pasaje de una etapa vital”, señalaba el texto difundido por el organismo.
El documento subrayaba la necesidad de construir respuestas pedagógicas e institucionales con enfoque preventivo y de cuidado, evitando miradas exclusivamente sancionatorias.
Además, advertía que en los últimos años el ritual se ha resignificado y en muchos casos se vincula con excesiva ingesta de alcohol y otras sustancias, lo que constituye una problemática a abordar desde el ámbito educativo.
El operativo de seguridad y las recomendaciones institucionales buscaron acompañar el desarrollo del UPD en Paraná, en una jornada que convocó a miles de estudiantes en distintos puntos de la ciudad.