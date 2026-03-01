Javier Milei: "Tenemos la fuerza para empezar un nuevo capítulo de la historia argentina"

REDACCIÓN ELONCE
Milei inauguró este domingo el período de Sesiones Ordinarias en el Congreso y expuso durante una hora y media los principales lineamientos de su Gobierno.
Javier Milei inauguró este domingo el período de Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación y se colocó nuevamente en el centro de la escena política. El presidente encabezó la apertura del 144° período en la Cámara de Diputados y ofreció un discurso que duró aproximadamente una hora y media, en el que detalló los ejes centrales de su gestión.
“Hoy estamos aquí reunidos, en cumplimiento del artículo noventa y nueve de la Constitución Nacional, para dar cuenta del estado de la nación, iniciar un nuevo período de sesiones ordinarias de este honorable congreso nacional. Siendo la tercera inauguración de sesiones ordinarias de nuestro mandato, me gustaría invitarlos a todos a hacer memoria de dónde venimos, y así poder entender a dónde vamos y por qué este año en el congreso será tan importante. Hace tan solo dos años, Argentina estaba en una situación de crisis terminal”, comenzó diciendo Milei en su discurso inaugural.
Y agregó: “La continuidad misma de nuestro guion como país estaba en juego. La herencia nos mostraba la combinación de las tres peores crisis de la historia argentina, un desequilibrio monetario que duplicaba el de la previa al de mil nueve setenta y cinco, durante el gobierno de Isabel Perón. Un banco central en quiebra, aún en peor estado que el que Raúl Alfonsín, previo a la de 1989. Y, como si todo esto fuera poco, indicadores sociales peores a los del 2001”.
“Tan solo en unas pocas semanas, lo que ha sido uno de los períodos de sesiones extraordinarias más productivas de nuestra historia, y cumpliendo con todas las promesas de campañas hechas”, continuó.
Y sumó en diferentes puntos los logros de su gestión: “Podemos decir: 1) hemos aprobado el primer presupuesto sin déficit fiscal libre de default en siete años. Terminamos con la emisión monetaria que se usaba para financiar el descalabro fiscal y cuyo resultado era una inflación creciente que golpeaba sobre los más vulnerables. Y todo esto, no solo que lo hicimos sin subir impuestos, sino que además lo bajamos por el equivalente de dos puntos y medios del PBI. Y esto lo hicimos así porque no solo creemos que los impuestos son un robo, sino porque además el ajuste tenía que hacerlo la política”.
Además, destacó la sanción de la ley de inocencia fiscal y remarcó: “Después de años de saqueo de la política, donde el pagador de impuestos era culpable hasta que se demostrara lo contrario, hoy hemos revertido esa atrocidad y los argentinos han vuelto a ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.
“Reformamos la Ley Penal Juvenil, modificando así un régimen penal obsoleto que tenía ya 45 años de antigüedad. Porque, tal como lo hemos dicho antes de ser gobierno y lo hemos llevado a cabo en los hechos con la doctora Bullrich, antes ministra de seguridad y ahora senadora, el que las hace, las paga”, añadió.
Milei celebró el acuerdo con Estados Unidos
“Además, logramos un acuerdo comercial con Estados Unidos luego de 21 años de aquel famoso auto sabotaje que trágicamente ha sido festejado por nuestra dirigencia. Aún resuena en nuestra mente la voz de Hugo Chávez diciendo, Alca, Alca, al carajo. Y después nos quieren convencer que no nos llevan a Cuba, camino a ser Venezuela, también en el medio”, enfatizó el Presidente.
“En nuestra visión existe un claro orden de mérito”, sostuvo el mandatario
El presidente, en medio de cruces con la oposición, señaló que se está viviendo un “cambio de época que puede resumirse en un concepto central que es el que guía nuestra conducta y que es el núcleo constructual de lo que quiero hablarles hoy aquí, en esta apertura de un nuevo periodo de sesiones ordinarias de nuestro Congreso Nacional: la moral como política de Estado. Quiero señalar esto, que en nuestra visión existe un claro orden de mérito, en breve”.
Milei: “No sorprende que haya personas siniestras"
Milei, en relación a la apertura de importaciones: “No sorprende que haya personas siniestras y algunas de ellas golpistas que, en nombre de la defensa de la industria nacional, bajo la pátina de un nacionalismo de pacotilla, defienden el proteccionismo y el control de capitales con su consecuente brecha cambiaria. Esto es abrazar la bandera argentina con la única intención de robar a los argentinos de bien”.
“La gran mayoría empresas estatales eran deficitarias debían ser sostenidas con impuestos y emisión monetaria. Las regulaciones sofocaban el libre mercado y detrás de ellas había alguien robándole a los argentinos con sobrecostos. Algunos casos tan alevosos como el sistema de licencias de importación. A través de los amigos del poder podrían tener un negocio rentable importado al a un tipo de cambio oficial y vendiendo al paralelo.
Milei destacó el trabajo de Caputo, Bausilli y Bullrich
“En nuestro primer mes eliminamos un déficit fiscal del 5% del PBI, de una tajada. Muchísimas gracias al mejor ministro de Economía del mundo, dos veces seguidas: Toto Caputo”, afirmó Milei. “Esto no lo hicimos aumentando impuestos, sino recortando el gasto. Durante el 2024 redujimos el gasto primario del Estado”, dijo el Presidente.
“Desde el lado del Banco Central nos concentramos en recomponer su situación patrimonial y logramos eliminar el déficit cuasi fiscal y comenzamos la recomposición de reservas. Gracias a Santiago Bausilli por salvarnos de la hiperinflación. Gracias, Pablo Quirno, por semejante diseño institucional que estabilizamos la economía sin controles de precios, sin represión, sin plan Bonex”, puntualizó.
“Con un accionar implacable de la doctora Bullrich hemos impulsado reformas legislativas como la ley antimafia, el registro de datos genéticos y la ley de reiterancia, junto con la puesta en acción del Plan Bandera y el protocolo antipiquetes", elogió el mandatario nacional a la senadora.
Milei sobre la educación: "Estamos transformando la educación primaria e inicial"
“Entendemos que los planes sociales no son una solución de fondo, sino una transición; por eso también estamos transformando la educación primaria e inicial. Renovamos la currícula educativa, fortaleciendo las competencias fundamentales y ampliando las pruebas Aprender en primaria y secundaria”, dijo.
“Estamos saliendo del pozo”, dijo Milei
En otro pasaje de su discurso, el mandatario resaltó: “A su vez, acabamos de aprobar el RIMI para medias inversiones que potenciará la expansión de gran parte de las pymes del país, permitiéndoles amortizar rápidamente la compra de bienes de capital. Esta medida se aprobó como parte de la reforma laboral que modernizará por primera vez en más de 50 años la regulación laboral de nuestro país, acorde al dinamismo del presente. En el orden de la justicia, hemos promulgado la ley de reiteración de incidencia, la ley de juicio en ausencia y, en las últimas semanas, hemos enviado nuevamente al Congreso el proyecto de ley del nuevo régimen penal juvenil”.
“En el mismo tiempo, hemos logrado implementar el sistema acusatorio del 65% del país y estamos camino a implementarlo en todo el territorio. Todo esto lo hemos hecho con el fin de recuperar el imperio de la ley y mejorar los tiempos de la justicia, dado que una justicia que demora años no está considerada. En definitiva, todo esto fue un esfuerzo coordinado de las multipletarias de bancas estatales para evitar la catástrofe. Fue gracias al financiamiento de las instituciones monetarias que logramos pasar de una inflación que cerró en 2023 por encima del 200% y viajaba a la velocidad del 17.000 anualizados a una inflación que terminó en 2025 en torno al 30%. Y todo esto sin enviar a la economía a una mega recesión, sino volviendo a retornar al sendero de crecimiento económico”, comentó.
Y dijo: “Aquí, en 2024, y aclaro bien para que vean cuál es el indicador que estoy usando, la actividad económica, medida por el EMAE mensual desestacionalizado, creció un 6,6%, de diciembre 24 hasta diciembre 23, mientras que en 2025 creció un 3,3%, por lo que hace dos años seguidos que la economía crece y acumula una mejora de más del 10%”.
“Estamos saliendo del pozo. Y lo que es más importante, todo esto lo logramos sin expropiaciones ni default, ni hiperinflaciones que hubieran llevado a la pobreza al 90 % de los argentinos. Todo esto fue tan solo el resultado de encarar con seriedad la gestión del Estado, respetando los derechos de propiedad y devolviéndole la libertad a los argentinos”, destacó.
Y sumó: “Al haber logrado salir de la tormenta durante el primer año con un enorme sacrificio hecho por la sociedad argentina, las condiciones estaban dadas para una economía en la que nuestro país pudiera crecer fuertemente, ya que a inicios del año la economía se expandía a una tasa del 6% y se aceleraba camino al 8”.
Milei: “Tenemos la fuerza suficiente para hacerle frente a cualquier golpe político”
El presidente destacó la aprobación de proyectos clave durante el periodo extraordinario y apuntó: “Hoy, como lo ha demostrado este periodo de sesiones extraordinarias que culminó hace unos días, en el que aprobamos algunas de las reformas más importantes de las últimas décadas, tenemos el congreso más reformista de la historia y la fuerza suficiente para hacerle frente a cualquier golpe político que quieran llevar adelante los agentes del antiguo cambio”.
Las claves de Milei para el resurgimiento económico
El Presidente destacó la política económica y remarcó que “hoy estamos en la puerta de un gran resurgimiento económico, pero crecer requiere un conjunto de prerrequisitos fundamentales que debemos asegurar”.
Y siguió: “Lo primero y requisito requisito fundamental es garantizar las condiciones macroeconómicas básicas, que ha sido la gran tarea de nuestros primeros dos años de gestión. Para ello, nada más importante que seguir defendiendo con el equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva que se permita terminar de una vez y para siempre con el flagelo de la inflación”.
“La primera permitirá seguir bajando el riesgo país, por ende, la tasa en dólares, mientras que la segunda hará posible que la tasa nominal en precios baje, al tiempo que baje la distorsión de precios relativos que causa la inflación. Entonces, sé que esto deriva en una mejor asignación de recursos y en una baja exógena en la tasa de interés que lleva mayor acumulación de capital, mayor productividad, salarios más altos y menores niveles de pobreza y vigencia. Es más, la baja del gasto que permitió bajar, tanto impuestos explícitos como implícitos, deriva de mayor libertad económica, por ende, mayores niveles de prosperidad”.
Y agregó: “Segundo, tenemos los impulsores de crecimiento de largo plazo sustentados en tres pilares simultáneos. El primer pilar es la desregulación de la economía. Esta política de terminar regulaciones no solo es una forma de restaurar derechos de propiedad, sino que además libera rendimientos crecientes, los cuales son las bases de crecimiento económico. Si no este punto, todo lo demás será en vano. El segundo pilar es el capital humano. La productividad de una nación y su protección hacia el futuro descansan a las espaldas de una ciudadanía correctamente nutrida, educada y protegida. Protegida. Sin alimento, no hay un correcto desarrollo cognitivo, no se puede educar y no se puede ser participante activo en la economía; por eso los niños son una prioridad absolutamente de este gobierno. Qué paradójico, qué paradójico que los que pongamos primero a los niños seamos nosotros, cuando ellos, su líder original, decían que los privilegiados eran los niños, y lo único que hicieron es meter siete de cada diez bajo la pobreza”.
Milei habló sobre las reformas a futuro
El presidente señaló que el “éxito de un plan de estabilización se mide en meses, incluso en años, pero las políticas de Estado que la Argentina necesita tienen décadas”. “Ese es el horizonte al que nos corresponde mirar hoy. Es hora de volver a abrazar la moral como política de Estado, dado que es lo que nos ha hecho grandes a fines del siglo diecinueve, y volverá a hacernos grandes nuevamente”, acompañó.
“El mandato que la sociedad nos dio no puede ser más claro, nunca el Congreso de la Nación tuvo una composición tan reformista como esta. Desde hace cien años, nuestro país se encarga con cuatro consensos, fórmulas que nos llevaron de ser un país próspero a uno pobre, y nos dejaron en diciembre de 2023, acorde a la peor crisis de nuestra historia. Dedicaremos este año a examinar la organización jurídica institucional que nos trajo hasta aquí, construir una arquitectura nueva, lectura que vendrá del Estado argentino en los próximos cincuenta años, teniendo la moral occidental como política de Estado. Es la hora de la visión, es la hora de pensar como nación y no solo como gobierno, es hora de abrazar política de Estado por primera vez", continuó.
Y apuntó: “Muchos gobiernos pasados destruyeron el respeto a la propiedad privada en nuestro país, pero la propiedad es la piedra angular de toda la economía, por eso la reforma es necesaria para salvaguardarla. Así, vamos a combatir esta anomia con la reforma del Código Civil y Comercial, Código Procesal Civil y Comercial, y un paquete de leyes destinado a proteger los derechos fundamentales de los asesinos, quienes solo saben vivir de lo ajeno, reduciendo la codificación que establece esta defensa al consumidor y de la competencia”.
“Además, guiaremos al congreso proyecto que barrerá con una montaña de cadenas regulatorias, que le dará rienda suelta a la inversión en industrias hoy muertas para que puedan producir, innovar y generar empleo. Pero eso no es suficiente, también tenemos que reformar nuestro esquema impositivo, estas reformas”, siguió.
En tanto, el mandatario aseguró: “Vamos a seguir profundizando en materia de apertura económica y de acuerdo comercial. Realizaremos el acuerdo con los Estados Unidos, así como lo hicimos con la Unión Europea, y reformaremos el Código aduanero para adecuarlo a nuestros nuevos desafíos. Y también nos integraremos a los tratados internacionales, porque debemos sentarnos en la mesa del comercio internacional, hasta ser tan relevantes que nuestros intereses no puedan ser desoídos”.
“Necesitamos un Estado ágil, abocado a unas pocas funciones esenciales, concretizadas en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada, sin descuidar elementos de la estructura actual, amparado en lo que definimos como la ética de la emergencia. Para defender estos valores debemos profundizar en las reformas de seguridad, debemos avanzar sin truquitos en la modificación del Código Penal, produciendo penas más duras y con mayor cobertura de la presión efectiva”, agregó Milei.
Asimismo, resaltó: “También es una forma de someter a los jueces al escrutinio público y al estándar que eso implica. En materia de capital humano, necesitamos reformar la educación inicial más disciplinaria. Todos sabemos que, lo bajo que ha caído la calidad de nuestro sistema educativo. Por eso, durante nuestro gobierno, la seguridad de darles las herramientas a nuestros niños para que puedan procurar su futuro mejor y no adoctrinarlos”.
“Estas reformas radicales del Estado no son mucho más. Hoy se está configurando un nuevo orden mundial, y la forma en que nos insertamos en él determinará el destino de nuestro país”, enfatizó.
“La era de la cooperación global y brújula moral ha terminado. Entramos a una nueva era de grandes naciones que compiten por asegurarse cadenas de valor vertical. En este mundo, cada vez más partirán las aguas entre las naciones libres y las naciones sometidas. Tiempos de cambio requieren un diagnóstico correcto, una brújula moral calibrada y el coraje para actuar. Sin moral, terminas haciendo causa común, con dictadura, sin pericia, y terminas yendo a contramano de la historia. Esto no puede volver a pasar”, remarcó.
“Tenemos la energía, gas, petróleo, energía nuclear y energía renovable para abastecer cadenas de producción a escala. Tenemos tierra, agua y capacidad agroindustrial para garantizar la seguridad alimentaria del hemisferio. Tenemos la ubicación en el extremo sur del continente, con salida a 12 océanos y presencia en la Antártida”, resaltó.
Milei destacó las alianzas internacionales: “Fuimos los primeros de la región en plantar banderas”
En otro pasaje del discurso, Milei destacó la labor en materia de relaciones internacionales y sostuvo: “Como gobierno, hemos tenido un gran abierto. Fuimos los primeros de la región en plantar banderas. Argentina ya dejó pasar dos veces el Día de Victoria. En la Segunda Guerra Mundial, nuestra neutralidad nos forzó décadas de más violencia. Con el no a la ICA, nos quedamos afuera del mayor ciclo de expansión económica del esfuerzo humano”.
Y completó: “Mientras tanto, implementamos el régimen 30% de comercio servioso desde febrero, cuando deberíamos tener un brote invencible, cerca del 93%. Son números de vergüenza, y no nos puede volver a pasar. Esta cita también es defensa. El Atlántico Sur es el terreno de disputas estratégicas de las próximas décadas”.
Milei anticipó que presentarán proyectos de reformas estructurales
El jefe de Estado destacó en un pasaje del discurso que “cada uno de los ministerios ha preparado 10 pacientes de reformas estructurales, por lo que todos los meses presentaremos a los pacientes de proyectos a ser tratados por este Congreso”.
“Esto constituirá el año calendario de la reforma. Nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina”, señaló.
Antes, había remarcado: “Lo que determinará nuestra agenda parlamentaria es cuán rápido vamos, y cuán lejos llegamos”.
Y apuntó: “La receta que necesita la Argentina para prosperar es la reducción del tamaño del Estado, lo cual significa una reducción del poder del político, sea quien sea el político. Lo dijimos siempre y toca repetirlo: ahora no le pedimos el voto a la gente para que nos dé el poder a nosotros, sino para devolverle el poder a ellos. Es momento de convertirnos en una nación madura”.
Milei: “Nuestro país está saliendo de la adolescencia e ingresando a la mayoría de edad”
Sobre el cierre del discurso, el mandatario remarcó que “la verdadera batalla de recursos humanos cultural, filosófica y moral es elegir el sistema que sacó de la pobreza a millones, para ser una nación, para dejar de ser una nación madura, que dilapida el futuro y para revertir beneficios del presente y convertirnos en una nación madura”.
Y continuó: “Nuestro país está saliendo de la adolescencia e ingresando a la mayoría de edad. Por eso consagramos a este año como el “Año de la Grandeza Argentina”.
“Hay que legislar a la altura de la grandeza argentina. Nosotros haremos nuestra parte, y ustedes deberán hacer la suya. Como dice nuestro queridísimo Ministro de Economía, hay momentos en la historia en los que la historia cambia. Este es ese momento. Nosotros los que estamos aquí sentados, hoy somos protagonistas de este momento”, cerró.