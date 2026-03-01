Las repercusiones tras el mensaje de Romero en el inicio de sesiones

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, encabezó este domingo la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante en la Sala Mayo de la capital entrerriana, donde presentó su informe de gestión y los lineamientos para el año. Tras su mensaje, Elonce recogió testimonios y repercusiones de dirigentes y legisladores presentes en el acto.

Durante su exposición, la presidenta municipal hizo hincapié en las obras en marcha, la necesidad de sostener la inversión pública y el rol de un Estado activo en un contexto económico complejo. Luego del discurso, referentes de distintos espacios políticos analizaron el escenario planteado.

Entre las primeras voces, la diputada nacional Blanca Osuna valoró el trabajo del Ejecutivo local y apuntó al contexto nacional como un condicionante central.

Críticas por la falta de recursos nacionales

“La verdad que valoro un municipio y una Intendencia con su equipo trabajando en momentos tan difíciles de la Argentina, que quedaron de manifiesto más allá de las palabras de la Intendenta”, expresó Osuna.

Diputada nacional Blanca Osuna

En ese sentido, señaló que “queda de manifiesto lo que sucede en una ciudad cuando los recursos nacionales no están: no están para transporte, no están para las grandes obras”.

Asimismo, sostuvo que “cuando un gobierno nacional que dice ‘rompo el Estado’ favorece algunas cosas y en otras la ciudad de Paraná indudablemente pierde, queda en las espaldas del municipio y de quien lo gestiona toda una energía puesta que ha descripto bien la Intendenta”.

La legisladora también se refirió al rol del Congreso. “La limitante que tenemos los legisladores nacionales es ir a gestionar a un gobierno que le resta recursos a las provincias y en particular a los municipios. Eso lo conoce muy bien la Intendenta, por eso valoramos el esfuerzo que hace ella y que hacen los concejales”, afirmó.

En esa línea, indicó que acompañarán las gestiones que se impulsen para recuperar financiamiento y remarcó que “es urgente que el gobierno nacional revise y resuelva estas cuestiones que hacen a las necesidades de una ciudad como es la capital de la provincia de Entre Ríos”. También mencionó al gobierno provincial al señalar que “el gobernador está avalando indudablemente esas políticas que restan recursos a Paraná para las grandes obras y para el transporte”.

Una oposición “constructiva y responsable”

Por su parte, la concejal Silvia Campos destacó el compromiso institucional desde su bloque. “Asumimos en 2023 y nuestra idea es generar una oposición constructiva, sumar, porque acá lo más importante es el bienestar de los paranaenses”, manifestó en diálogo con Elonce.

“Trabajamos para que todos y cada uno de los paranaenses todos los días estemos un poquito mejor y que Paraná sea la ciudad que nos merecemos”, agregó.

Concejal Silvia Campos

Campos explicó que acompañarán iniciativas que consideren positivas, aunque ejercerán el rol de control. “Desde ese lugar acompañamos la gestión municipal, siendo una oposición constructiva y responsable. Siempre nos van a tener para trabajar consensos, pero también vamos a ejercer la responsabilidad que tenemos como oposición: marcar cuestiones, hacer seguimiento y controlar el cumplimiento de las ordenanzas y de la planificación”, afirmó.

Además, indicó que buscarán articular con la Provincia. “Tratamos de ser un puente entre la ciudad de Paraná y el gobierno provincial. Nos van a ver trabajando para hacer anclaje de las políticas del gobernador en nuestra ciudad, porque eso también tiene que ver con generar una ciudad mejor para todos”, señaló.

Respaldo desde el oficialismo

En tanto, el concejal Emiliano Gómez Tutau, del bloque Más para Entre Ríos, valoró la coherencia del mensaje de la intendenta. “Ha dado un mensaje que tiene que ver con la coherencia, con la planificación y con su visión del Estado”, afirmó.

Según indicó, el discurso abordó distintos ejes de gestión. “Todos los temas que ha tocado, desde los programas, las obras públicas sostenidas, la inversión que ha mantenido en todo el recorrido del diseño, el cuidado de las plazas, el bacheo, lo que se hizo en turismo, la Fiesta del Mate y el EMPATUR, son planos sumamente destacables”, sostuvo.

Concejal Emiliano Gómez Tutau

El edil remarcó que en el último año “han mostrado un diferencial en la ciudad” y señaló que uno de los desafíos será profundizar la agenda cultural y de desarrollo. “Se planteó seguir trabajando en obra pública, reforzar el transporte público, que sigue siendo un desafío, y avanzar con el Banco de Tierras, porque el tema de la vivienda es muy importante para la ciudad”, indicó.

En relación a este punto, advirtió que “hay una demanda de 20.000 vecinos que requieren un programa de vivienda” y destacó la necesidad de articular con Nación y Provincia para avanzar en soluciones concretas.