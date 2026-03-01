Úbeda tras el empate de Boca ante Gimnasia de Mendoza: “Tendríamos que haber ganado”

Claudio Úbeda habló tras el empate de Boca ante Gimnasia de Mendoza. Boca empató 1-1 con Gimnasia de Mendoza y acumula cuatro partidos sin ganar en el Torneo Apertura. En conferencia de prensa, Claudio Úbeda analizó el juego de su equipo y puntualizó en el gol anulado a Adam Bareiro.

“Durante todo el partido, tuvimos el control del juego, quizás no con la intensidad del segundo tiempo. Llegamos dos veces más al gol en el primero, pero no se notó en el arco rival la cantidad de situaciones que generamos en el segundo”, explicó.

En ese sentido, enfatizó: “Los cambios en el segundo tiempo fueron fructíferos porque generamos más situaciones de gol. En el primer tiempo tuvimos control, pero no profundizamos tanto y en el segundo sí lo hicimos. Entiendo la situación de la gente que exige. Tenemos que responder con acciones que demuestren que estamos mejor y lo tenemos que solucionar”.

El entrenador del Xeneize también recordó la jugada del gol anulado a Adam Bareiro y contradijo la decisión del árbitro y el VAR.

“No fue offside, la acabo de ver y no parece. Lo raro es que no fue a ver el VAR el árbitro principal, sino que le hizo caso a lo que le informaron. Eso me llamó la atención. En el momento no sabíamos qué era lo que había cobrado. En principio, nos dijeron una falta previa, pero era el offside”, afirmó.

Lo cierto es que, a pesar de las palabras de Úbeda, las jugadas factuales no tienen que ser revisadas por el árbitro en el campo y el VAR tiene la última palabra en ese sentido.

El técnico, por otro lado, se mostró contento con los goles de sus delanteros. “Siempre es importante que los centrodelanteros conviertan. En este caso, Miguel (Merentiel) necesitaba de esa confianza. Son complementarios. Bareiro es de aguantar de espalda; Miguel sale en busca de los espacios”.

(Fotobaires).

Las declaraciones de Claudio Úbeda en conferencia de prensa

-Sobre el ingreso de Tomás Aranda: “Entró muy bien, es inteligente para jugar, tuvo tres jugadas de gol que pudo haber convertido. Me pone contento; los goles seguramente ya van a llegar”.

-“La sensación es de bronca, impotencia. Cuando uno no gana de local y con las circunstancias en las que se presentó, duele mucho porque parece un punto que no sirve. Tendríamos que haber ganado, pero no me puedo quedar con eso. Me voy con bronca, con esta sensación de que fuimos más profundos y verticales para generar situaciones de gol. No alcanzó”.

-La búsqueda con los cambios: “Busqué generar más 1 contra 1, más pases a espalda de la defensa del rival, y fue eso lo que intentamos en cada cambio que hicimos. Por un lado, es bueno que las situaciones se generaran, pero no se concretaron”.

-Sobre los silbidos de los hinchas: “Angustia, dolor, no me gusta. Me pone mal porque es lógico que el hincha de Boca exija y sienta que tenemos que ganar. Somos los primeros que nos duele no haber ganado. Este tipo de partidos tenemos la obligación de ganarlos y no lo hicimos”.

-Sobre la lesión de Edinson Cavani: “A él le está molestando parte de la vertebral que le hacía presión y le irradiaba la molestia. Se tomó la decisión de hacerle un estudio más profundo y en eso están abocados los médicos para ver si le hacen una infiltración para bloquear o si necesita algo más importante. Está a la espera de lo que resuelvan los médicos”.