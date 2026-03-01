La intendenta Rosario Romero inaugura el período de sesiones del Concejo Deliberante

La intendenta Rosario Romero encabezará este domingo la Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de Paraná en la Sala Mayo. Presentará su informe de gestión ante concejales y autoridades invitadas.
La Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de Paraná se realizará este domingo 1º de marzo desde las 8.30 en la Sala Mayo, con el discurso de la intendenta Rosario Romero ante el cuerpo deliberativo de la capital entrerriana.
La convocatoria se enmarcó en lo establecido por el Régimen Municipal para Entre Ríos (Ley 10.027) y el Reglamento Interno del Honorable Concejo Deliberante (HCD), que disponen la apertura formal del período legislativo con el mensaje anual del Departamento Ejecutivo.
En la oportunidad, la jefa comunal brindará su informe de gestión, en el que se espera que realice un balance de lo actuado durante el último año y exponga los principales lineamientos de gobierno para el nuevo período.
Marco institucional y convocatoria amplia
El acto contará con la participación de funcionarios provinciales y municipales, legisladores nacionales y provinciales, representantes de distintas instituciones y organizaciones de la ciudad, así como público en general. También fueron invitados referentes de entidades deportivas, integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, autoridades del Poder Judicial, representantes eclesiásticos y miembros de Comisiones Vecinales.
La sesión especial marcará el inicio formal de la actividad legislativa del Concejo Deliberante para el año en curso, dando paso al tratamiento de proyectos, ordenanzas y debates vinculados a la agenda local.
Expectativas por el informe de gestión
Durante su exposición, la intendenta Rosario Romero detallará las acciones desarrolladas en distintas áreas de la administración municipal, como obras públicas, servicios, desarrollo social, ambiente y planificación urbana.
Asimismo, se prevé que haga referencia a los desafíos económicos y financieros que enfrenta el municipio, así como a los proyectos prioritarios que el Ejecutivo buscará impulsar junto al Concejo Deliberante.
La Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de Paraná constituye uno de los actos institucionales más relevantes del calendario político local, ya que define el rumbo legislativo y administrativo del año en la capital entrerriana