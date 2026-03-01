Tras 66 años de oficio, cocinera entrerriana se jubiló: “Me llevo recuerdos imborrables”

María Elena López de Filippini, referente de la gastronomía local, anunció su retiro tras 66 años de dedicación, dejando un legado imborrable en la comunidad.
María Elena López de Filippini, un ícono de la gastronomía local, anunció con emoción el cierre de una etapa de 66 años en los que su pasión por la cocina se convirtió en un pilar fundamental para generaciones de familias que pasaron por su restaurante.
En una emotiva carta, María Elena expresó su profunda gratitud hacia su familia, su equipo de trabajo y los miles de clientes que la acompañaron durante más de seis décadas.
“Me llevo recuerdos imborrables: madrugadas de trabajo, el salón lleno, recetas que se volvieron tradición y generaciones de familias que pasaron por nuestras mesas”, afirmó con voz emocionada. La noticia del cierre de su restaurante no solo marca el final de un ciclo para ella, sino también el cierre de una era para la comunidad, que siempre encontró en sus platos un refugio de sabor, cariño y tradición.
Un legado gastronómico que perdurará
El restaurante de María Elena no solo fue un lugar para comer, sino un verdadero punto de encuentro para familias enteras que, a lo largo de los años, hicieron de ese espacio su segundo hogar. Las recetas que ella preparaba con dedicación pasaron de generación en generación, convirtiéndose en un símbolo de la gastronomía local y de la identidad de la ciudad.
Aunque el cierre de este ciclo representa un adiós para muchos, su legado perdurará en la memoria colectiva de quienes disfrutaron de sus platos. Las reuniones familiares, las celebraciones especiales y las conversaciones al rededor de una mesa en su restaurante seguirán siendo recordadas por todos quienes compartieron esos momentos, indicó La Pirámide.
María Elena cerró su mensaje de despedida con palabras llenas de gratitud: “Me retiro con el corazón lleno y una gratitud que me acompañará siempre”. Aunque el final de su etapa profesional ha llegado, su pasión por la gastronomía y el cariño por su comunidad seguirán siendo una inspiración para futuras generaciones de cocineros y restauradores.