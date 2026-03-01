Liga Nacional de Vóley: Rowing cayó con Sonder y buscará la heroica en Rosario

REDACCIÓN ELONCE
Por tres sets a uno, Rowing no pudo hacerse fuerte en Paraná y ahora deberá buscar dos triunfos consecutivos en Rosario frente a Sonder para seguir con vida en la Liga Nacional de Vóley.
La Liga Nacional de Vóley continuó este sábado con la derrota por tres sets a uno contra Sonder en Paraná, en el marco de los cuartos de final.
Fue 25-27, 24-26, 25-23 y 20-25 el éxito del número uno de uno de los mejores equipos de la edición 2026. Ahora la serie volverá a tener su segundo punto el sábado siguiente a las 21 horas en Rosario.
Tras el encuentro, Elonce dialogó con Jesús Nadalín, entrenador de Rowing, luego de la caída del Remero. “Nos quedamos con el gustito de que podríamos haber podido llevarnos el partido o pelearlo un poco más. Nunca dejamos de intentarlo. Los dos primeros sets podrían haber sido para nosotros. El tercero lo ganamos y el cuarto nos complicaron un poquito más ellos y pudieron tener un poco más de ventaja. La serie está abierta: ahora el sábado tenemos que ir allá, tratar de llevarnos el partido para tratar de forzar un tercer juego el domingo”, indicó en primera instancia.
“El objetivo nuestro era llegar a playoffs y poder mantener la categoría para el club. Eso lo logramos cuando terminó la fase de grupos. Si bien terminamos cuarto y nos toca un rival directo y difícil, hoy nos dimos cuenta que estuvimos a la altura y le peleamos de igual a igual. Me voy contento por cómo juega el equipo”, analizó.
Sobre su oponente, apuntó: “Ellos vienen de salir primeros en la otra zona. Ellos llegan con una preparación distinta y nosotros hasta último momento estuvimos luchando porque tuvimos una zona mucho más pareja. Ellos vienen más descansados y preparados para los playoffs”.
“Ahora hay que tratar de corregir pequeños errores que surgieron ahora e ir con la misma mentalidad allá. Ahora la tenemos más difícil porque somos visitantes. Ellos van a estar con su gente y su cancha, pero nunca hay que dejar de intentarlo”.