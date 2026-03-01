 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En La Paz

Motociclista sufrió fractura de cráneo tras choque con un auto

Un motociclista de 34 años sufrió un traumatismo de cráneo grave con pronóstico reservado tras un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de calles Echagüe y Buchardo, en la ciudad de La Paz. El conductor fue trasladado de urgencia al hospital local.

1 de Marzo de 2026
El accidente de tránsito en La Paz se produjo en la intersección de Echagüe y Buchardo, donde un motociclista de 34 años resultó gravemente herido tras colisionar con un automóvil. El hecho ocurrió cuando la moto circulaba por calle Echagüe en sentido Norte–Sur y, por causas que se investigan, impactó contra un vehículo que se encontraba en el lugar.

 

Según se informó, al arribar el personal policial constató que el conductor de la motocicleta se encontraba tendido sobre la cinta asfáltica. De inmediato fue asistido por personal de emergencias y trasladado en ambulancia al Hospital “9 de Julio” de La Paz.

 

El hombre conducía una motocicleta marca Zanella, modelo ZTT 200 Enduro, color negra, que no tenía dominio colocado. A pocos metros del sitio del impacto se halló un automóvil Volkswagen Gol Trend, guiado por un hombre de 37 años.

 

El conductor del automóvil manifestó que colisionó con la motocicleta cuando esta transitaba por calle Echagüe en sentido Norte–Sur, lo que provocó la caída del motociclista sobre el asfalto.

 

En el lugar intervino personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para establecer la mecánica del siniestro. Asimismo, se procedió a la retención preventiva del rodado involucrado en el hecho.

 

Desde el nosocomio local se informó que el motociclista fue examinado por el equipo médico, que diagnosticó traumatismo de cráneo grave con pronóstico reservado, debido a la severidad de las lesiones sufridas.

 

Se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso las diligencias de rigor para esclarecer lo ocurrido. Entre las medidas adoptadas se ordenó la extracción de muestras sanguíneas a los conductores, en el marco del protocolo habitual para este tipo de hechos.

 

