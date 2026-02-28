Dos vehículos protagonizan siniestro vial en la Autovía Artigas

Durante las primeras horas de la tarde de este sábado, se registró una colisión en la Autovía Artigas, a la altura del kilómetro 200, que involucró a dos vehículos en el departamento Colón.

Por causas que aún se investigan, una Peugeot Partner y un Renault Clio protagonizaron un siniestro vial en plena ruta nacional 14 "José Gervasio Artigas".

El primer vehículo implicado fue una unidad utilitaria Peugeot Partner, conducida por un joven de 25 años, con domicilio en la ciudad de Concordia. El segundo rodado, un Renault Clio, era manejado por un hombre de 64 años, oriundo de Quilmes, provincia de Buenos Aires.

Daños materiales pero sin heridos

Ambos vehículos sufrieron daños materiales de diversa magnitud en sus estructuras debido al impacto. Sin embargo, afortunadamente, tanto el conductor de la Peugeot Partner como el del Renault Clio resultaron ilesos, y no hubo que lamentar víctimas fatales ni personas heridas.

Foto: P.E.R.

Tras el incidente, personal policial y de emergencias llegó al lugar para tomar intervención y realizar las actuaciones correspondientes. La zona fue asegurada para evitar mayores complicaciones y, posteriormente, se permitió la circulación por la autovía tras la remoción de los vehículos involucrados.

Investigación en curso

Por el momento, las autoridades no han dado detalles sobre las causas exactas de la colisión. Se están llevando a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y determinar si existieron factores externos o humanos que provocaron el siniestro.