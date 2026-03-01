Un entrerriano fue condenado a 14 años de prisión en Rusia por combatir en la guerra de Ucrania

Waldo Thomas Kuhn fue condenado a 14 años de prisión y es buscado internacionalmente

Un joven oriundo de la ciudad de Federación fue condenado en Rusia a 14 años de prisión por combatir del lado ucraniano en la guerra iniciada tras la invasión ordenada por Vladimir Putin en 2022.

Waldo Thomas Kuhn vive en Francia hace una década. Foto: instagram

Según informó el medio estatal Russia Today (RT), un tribunal ruso declaró culpable al argentino Waldo Tomás Kuhn por el delito de participación como mercenario en un conflicto armado. La condena fue dictada “en rebeldía”, es decir, sin la presencia del acusado, y contempla su búsqueda internacional y prisión preventiva en caso de ser detenido.

De acuerdo con el Comité de Investigación de Rusia, Kuhn habría llegado a Ucrania en agosto de 2023, donde se incorporó como combatiente voluntario, recibió entrenamiento militar y participó en operaciones contra fuerzas rusas hasta el otoño de 2025.

De Federación al frente de batalla

Kuhn es oriundo de la región de Salto Grande y en 2024 brindó una entrevista a un medio de Chajarí en la que relató que en 2006 realizó el servicio militar en el Regimiento de Caballería de Tanques 7, con asiento en esa zona del norte entrerriano.

También contó que desde hace una década reside en Francia y que decidió sumarse como voluntario al batallón “Sich de los Kárpatos” para defender a Ucrania frente al avance ruso. A través de sus redes sociales, documentó su experiencia en el frente con imágenes de entrenamiento y dibujos realizados en zona de combate.

Tras conocerse la condena, reaccionó con ironía en sus perfiles digitales: cuestionó la edad consignada por los medios rusos y aseguró que no tiene 38 años, como se informó oficialmente.

Voluntarios latinoamericanos en la guerra

Desde el inicio del conflicto, Ucrania impulsó la creación de la Legión Internacional de Defensa Territorial, una unidad integrada por combatientes extranjeros que se sumaron como voluntarios para enfrentar a las fuerzas rusas.

Medios internacionales han reportado la participación de exmilitares y civiles de Argentina, Brasil, Colombia y México, entre otros países. En muchos casos, su situación legal es ambigua en sus lugares de origen, ya que no todas las legislaciones contemplan de igual manera la figura del mercenarismo cuando se trata de conflictos armados en el exterior.

En el frente, estos voluntarios cumplen funciones diversas, desde tareas de infantería hasta apoyo logístico, en un conflicto que también se desarrolla en el plano comunicacional y diplomático.