 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

El Papa León XIV pidió poner fin a la "espiral de violencia" en Medio Oriente

El Sumo Pontífice hizo un llamado urgente a la paz tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

1 de Marzo de 2026
El papa León XIV durante la lectura del Ángelus este domingo.
El papa León XIV durante la lectura del Ángelus este domingo.

El Sumo Pontífice hizo un llamado urgente a la paz tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

El Papa León XIV pidió este domingo detener la "espiral de violencia" en Medio Oriente, luego de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán, lo que provocó una serie de bombardeos en la región. En un mensaje cargado de preocupación, el Sumo Pontífice instó a las partes implicadas a asumir su "responsabilidad moral" y evitar una tragedia de proporciones devastadoras.

 

"Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, pido a las partes implicadas que asuman su responsabilidad moral y paren la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable", declaró León XIV tras el rezo del Ángelus, ante miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro del Vaticano.

 

Llamado a la diplomacia

El Papa enfatizó que "la estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con armas, que siembran destrucción, sufrimiento y muerte, sino solo con un diálogo razonable, sincero y responsable". Este mensaje llega en un momento crítico, en el que la tensión en Medio Oriente sigue escalando y donde la diplomacia parece haberse visto desplazada por el uso de la violencia.

Además de su condena a los recientes ataques, León XIV aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la diplomacia internacional, señalando que esta debe "recuperar su papel" en la resolución de conflictos. En este sentido, el Papa destacó la urgencia de retomar el diálogo entre Afganistán y Pakistán, dos países que han protagonizado enfrentamientos en los últimos días.

Temas:

Papa Medio Oriente Papa León XIV
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso