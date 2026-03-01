El Papa León XIV pidió poner fin a la "espiral de violencia" en Medio Oriente

El Sumo Pontífice hizo un llamado urgente a la paz tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.
El Papa León XIV pidió este domingo detener la "espiral de violencia" en Medio Oriente, luego de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán, lo que provocó una serie de bombardeos en la región. En un mensaje cargado de preocupación, el Sumo Pontífice instó a las partes implicadas a asumir su "responsabilidad moral" y evitar una tragedia de proporciones devastadoras.
"Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, pido a las partes implicadas que asuman su responsabilidad moral y paren la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable", declaró León XIV tras el rezo del Ángelus, ante miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro del Vaticano.
Llamado a la diplomacia
El Papa enfatizó que "la estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con armas, que siembran destrucción, sufrimiento y muerte, sino solo con un diálogo razonable, sincero y responsable". Este mensaje llega en un momento crítico, en el que la tensión en Medio Oriente sigue escalando y donde la diplomacia parece haberse visto desplazada por el uso de la violencia.
Además de su condena a los recientes ataques, León XIV aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la diplomacia internacional, señalando que esta debe "recuperar su papel" en la resolución de conflictos. En este sentido, el Papa destacó la urgencia de retomar el diálogo entre Afganistán y Pakistán, dos países que han protagonizado enfrentamientos en los últimos días.