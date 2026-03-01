 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Con el sello de un animal sagrado

Persecución de 30 kilómetros y secuestro de media tonelada de cocaína Santa Fe

Tras persecución de 30 kilómetros, Gendarmería dio con el cargamento en una camioneta que fue abandonada por sus ocupantes. Los paquetes están marcados con la figura de un cebú, un animal considerado sagrado en varias culturas.

1 de Marzo de 2026
La camioneta abandonada con casi media tonelada de cocaína.
La camioneta abandonada con casi media tonelada de cocaína. Foto: (Infobae).

Casi media tonelada de cocaína fue encontrada en una camioneta abandonada tras una persecución de Gendermería en la provincia de Santa Fe. El hallazgo tuvo una particularidad: los paquetes están marcados con la figura de un cebú, un animal considerado sagrado en varias culturas, indicaron fuentes del caso a Infobae.

 

El hallazgo sorprendió a los investigadores, ya que el uso de este tipo de símbolos en los ladrillos de droga responde a una lógica interna del narcotráfico para identificar la procedencia de los cargamentos, la calidad de la cocaína y la organización responsable.

Gendarmería encontró la droga en una camioneta abandonada.

El operativo se inició cuando efectivos de la Sección Seguridad Vial “San Justo” de Gendarmería Nacional, en cercanías a la localidad de Elisa, detectaron una camioneta Volkswagen Amarok que, tras advertir la presencia del control policial sobre la Ruta Provincial N° 4, frenó de manera brusca y giró en sentido contrario, emprendiendo una huida a alta velocidad.

 

Los gendarmes iniciaron un seguimiento controlado que se extendió por unos 30 kilómetros hasta la localidad de San Cristóbal, donde finalmente encontraron el vehículo, aún con el motor encendido, pero sin ocupantes.

 

Con autorización de la Unidad Fiscal de Rafaela y en presencia de testigos, los uniformados inspeccionaron la caja del vehículo y hallaron 14 bolsas tipo arpilleras, detallaron las fuentes.

En su interior, se encontraban 418 paquetes rectangulares, todos con la imagen del cebú. Al realizar la prueba de campo Narcotest, se confirmó que el contenido era cocaína, con un peso total de 456 kilos y 200 gramos.

Los ladrillos llevaban el sello de un cebú.

El cebú es una especie bovina originaria del sur de Asia, distinguida por su gran resistencia y capacidad de adaptación a climas cálidos. En el universo narco, figuras como esta tienen un valor simbólico y operativo: los sellos permiten identificar la pureza de la droga, el grupo criminal responsable y la ruta del cargamento, además de funcionar como una “firma” que ayuda a evitar robos o adulteraciones durante el traslado. Otros sellos de animales utilizados por el narcotráfico son el delfín, ligado al jefe narco preso Delfín Castedo; el aguila, detectado en el operativo “Ave Rapaz” y hasta un caballo, en ladrillos vinculados a la mafia italiana.

 

El magistrado interviniente dispuso el secuestro de la droga y el vehículo, en una causa por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

La investigación se centra ahora en determinar el origen y destino del cargamento, así como las posibles conexiones con redes criminales transnacionales.

