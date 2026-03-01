Murió el ex presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad tras un ataque aéreo de EE.UU e Israel

La ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán dejó una víctima que resuena con especial fuerza en Argentina: Mahmoud Ahmadinejad, expresidente de la República Islámica entre 2005 y 2013, murió este domingo tras un ataque aéreo que impactó sobre su residencia en el barrio de Narmak, en Teherán.

Si bien en un principio parecía ser un trascendido malintencionado, luego fue confirmado por medios iraníes y fuentes citadas por la prensa israelí. Varios de sus guardaespaldas también habrían fallecido en el bombardeo.

Los ataques se iniciaron durante la madrugada del sábado y apuntaron a instalaciones militares, de inteligencia y zonas residenciales de la capital iraní. Según reportes de la agencia ILNA y medios de Tel Aviv, la casa de Ahmadinejad fue alcanzada de forma directa. En el mismo contexto, trascendió que el líder supremo Ali Khamenei también habría muerto, aunque esa información aún no fue confirmada de manera oficial.

Mahmoud Ahmadinejad: un político que dividió aguas dentro y fuera de Irán

Ahmadinejad nació en 1956 en Garmsar, una ciudad de la provincia de Semnan. Ingeniero civil de formación, se acercó a la política a través de los círculos conservadores cercanos a la Revolución Islámica de 1979. Antes de llegar a la presidencia, fue gobernador de la provincia de Ardabil y alcalde de Teherán, cargo desde el que impulsó políticas de corte populista y religioso.

Llegó al poder en 2005 con un discurso que combinaba redistribución económica y confrontación con Occidente. Durante sus dos mandatos consecutivos —el segundo, entre 2009 y 2013, estuvo marcado por acusaciones de fraude electoral y una ola de protestas conocida como el Movimiento Verde—, Ahmadinejad aceleró el programa nuclear iraní desafiando las sanciones internacionales y convirtió a Irán en un foco de tensión global.

En el plano internacional, fue célebre por sus declaraciones negacionistas del Holocausto —que repitió en múltiples foros internacionales, incluyendo la Asamblea General de la ONU— y por sus discursos en los que cuestionaba la existencia de Israel como Estado. Esas posiciones le valieron el repudio de organismos internacionales, gobiernos occidentales y comunidades judías de todo el mundo.

Tras dejar la presidencia en 2013, fue designado miembro del Consejo de Discernimiento de Conveniencia, un organismo asesor con poder para mediar entre el Parlamento y el Consejo de Guardianes. Sin embargo, su influencia fue menguando dentro del sistema político iraní: en 2017 y 2021 intentó candidatearse a la presidencia y fue inhabilitado en ambas oportunidades por el Consejo de Guardianes, lo que muchos analistas interpretaron como una señal de que su relación con el establishment clerical se había deteriorado.

Causa AMIA: el memorándum que sacudió a la Argentina

Para la Argentina, el nombre de Ahmadinejad está indisolublemente ligado a uno de los episodios más oscuros y polémicos de la política exterior reciente: el memorándum de entendimiento firmado en enero de 2013 con la entonces presidenta Cristina Kirchner.

El acuerdo, suscripto formalmente por el canciller argentino Héctor Timerman y su par iraní Ali Akbar Salehi en Adís Abeba, Etiopía, proponía la creación de una “comisión de la verdad” integrada por juristas de ambos países para revisar la causa por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado el 18 de julio de 1994. Ese ataque —el más letal de la historia argentina— dejó 85 muertos y más de 300 heridos, y hasta hoy permanece impune en sus niveles más altos.

El problema central del memorándum era lo que proponía: permitir que los sospechosos iraníes —entre ellos el exministro de Interior Ali Fallahijan y el exembajador Mohsen Rezai, para quienes la justicia argentina tenía pedidos de captura internacional activos— fueran interrogados en suelo iraní y bajo condiciones pactadas por ese mismo gobierno. Para los fiscales, los querellantes y buena parte de la comunidad jurídica, eso equivalía a blindar a los acusados.

Imagen del atentado a la AMIA.

La reacción no se hizo esperar. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), la AMIA, el gobierno de Israel y amplios sectores de la oposición local rechazaron el pacto de forma categórica. El fiscal Alberto Nisman, que había acusado a CFK y al entonces canciller Timerman de traición a la patria por encubrir a los responsables iraníes, apareció muerto el 18 de enero de 2015 —un día antes de presentar su denuncia ante el Congreso—, en un caso que todavía genera controversia judicial y política.

En 2015, la Cámara Federal declaró el memorándum inconstitucional, un fallo que fue ratificado durante la gestión de Mauricio Macri, publicó El Cronista. El acuerdo nunca llegó a aplicarse, pero el daño político y diplomático ya estaba hecho.

La muerte de Ahmadinejad se produce en un momento de escalada sin precedentes en la región. La ofensiva estadounidense e israelí contra Irán representa una ruptura abrupta respecto de la contención diplomática que había caracterizado los años previos, y abre interrogantes sobre el futuro del régimen islámico, el programa nuclear iraní y la estabilidad regional.