 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Adolescente resultó herida tras caer de una moto en La Paz: el conductor la abandonó

Una adolescente cayó de una moto en la que viajaba como acompañante, en La Paz. El conductor del rodado se dio a la fuga tras el siniestro. Investigan las circunstancias del episodio.

1 de Marzo de 2026
El conductor no se encontraba presente en el lugar.
El conductor no se encontraba presente en el lugar.

Una adolescente cayó de una moto en la que viajaba como acompañante, en La Paz. El conductor del rodado se dio a la fuga tras el siniestro. Investigan las circunstancias del episodio.

Una joven de 17 años resultó con lesiones al caer de una moto en la que viajaba como acompañante, en un accidente vial ocurrido la madrugada de este sábado en la ciudad de La Paz. El siniestro sucedió en las inmediaciones de las calles Sáenz Peña y Azcuénaga, cuando la adolescente cayó del rodado, provocándose diversas lesiones.

Según informó la Departamental de Policía, el personal que intervino en el lugar halló a la joven "con aparentes lesiones" y la misma manifestó que circulaba como acompañante en una moto conducida por un joven de 23 años. "Por causas a establecer, se produjo la caída del rodado", indicaron fuentes policiales a La Sexta.

Conductor ausente y vehículo desaparecido

Cuando los efectivos llegaron al lugar, "no se hallaba presente el conductor ni el vehículo", lo que complicó las primeras investigaciones. La joven fue trasladada por personal de salud al Hospital 9 de Julio, donde fue atendida por las lesiones sufridas debido a la caída.

La Fiscalía paceña tomó intervención en el caso y se encuentra investigando las circunstancias del accidente. Mientras tanto, las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para dar con el paradero del conductor y esclarecer los hechos.

Temas:

La Paz moto joven herida
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso