Adolescente resultó herida tras caer de una moto en La Paz: el conductor la abandonó

Una joven de 17 años resultó con lesiones al caer de una moto en la que viajaba como acompañante, en un accidente vial ocurrido la madrugada de este sábado en la ciudad de La Paz. El siniestro sucedió en las inmediaciones de las calles Sáenz Peña y Azcuénaga, cuando la adolescente cayó del rodado, provocándose diversas lesiones.

Según informó la Departamental de Policía, el personal que intervino en el lugar halló a la joven "con aparentes lesiones" y la misma manifestó que circulaba como acompañante en una moto conducida por un joven de 23 años. "Por causas a establecer, se produjo la caída del rodado", indicaron fuentes policiales a La Sexta.

Conductor ausente y vehículo desaparecido

Cuando los efectivos llegaron al lugar, "no se hallaba presente el conductor ni el vehículo", lo que complicó las primeras investigaciones. La joven fue trasladada por personal de salud al Hospital 9 de Julio, donde fue atendida por las lesiones sufridas debido a la caída.

La Fiscalía paceña tomó intervención en el caso y se encuentra investigando las circunstancias del accidente. Mientras tanto, las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para dar con el paradero del conductor y esclarecer los hechos.