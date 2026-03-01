Robó una bicicleta, golpeó, mordió a un policía, lanzó escombros y dañó un patrullero

Un procedimiento policial culminó con dos detenidos tras un violento enfrentamiento por la sustracción de una bicicleta en pleno centro de Gualeguaychú. El autor del robo agredió a funcionarios policiales y dañó un patrullero.
Un joven robó una bicicleta y agredió a policías. En la mañana del domingo, alrededor de las 09:30, personal de la Sección Comando Radioeléctrico intervino en un procedimiento llevado a cabo en las inmediaciones de calle Bolívar e Ituzaingó, de Gualeguaychú, en el marco de un hecho que derivó en varias aprehensiones por hurto, lesiones, resistencia a la autoridad y daños a bienes del Estado. El incidente comenzó cuando un hombre de 38 años denunció el robo de su bicicleta, señalando a un joven de 26 años como el presunto autor del hecho.
El denunciante, decidido a recuperar su rodado, se dirigió a la vivienda del sospechoso, lo que generó una situación conflictiva entre ambos. Ante el peligro, efectivos policiales acudieron al lugar para controlar la situación. En ese momento, el acusado salió de la vivienda y, aunque admitió tener la bicicleta, se negó a restituirla. Al intentar demorar al sujeto, el hombre reaccionó violentamente, mordiendo a un policía y golpeándolo mientras se resistía al arresto.
Violencia y daños durante el operativo
La situación escaló rápidamente cuando el acusado ingresó nuevamente a su hogar, desde donde arrojó una varilla de hierro que impactó y rompió la ventana trasera de un móvil policial. El ataque no terminó allí, ya que el agresor continuó lanzando escombros hacia los efectivos, incluso desde los techos del inmueble. Mientras tanto, desde el interior de la casa, el joven arrojó la bicicleta robada, pero las agresiones no cesaron.
En medio de este caos, una mujer de 45 años se acercó con la intención de agredir a los policías, lo que derivó en su aprehensión inmediata. La situación continuó siendo tensa, y el principal involucrado intentó huir, pero fue localizado minutos después en las cercanías de Boulevard De León y Rioja, donde finalmente fue detenido tras un breve intento de fuga.
Detenidos y recuperación de la bicicleta
Como resultado del operativo, se logró recuperar la bicicleta sustraída, y ambos involucrados, hombre y mujer, quedaron detenidos a disposición de la Fiscalía de Propiedad en turno. Además, tres funcionarios policiales resultaron con lesiones durante el procedimiento y realizaron las denuncias administrativas y judiciales correspondientes.