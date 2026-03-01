Buscan a adolescente de 15 años que desapareció en localidad entrerriana

Una adolescente de 15 años es intensamente buscada tras ausentarse de su hogar durante la madrugada en Gualeguay. Al momento de su desaparición vestía un buzo negro, pantalón corto y zapatillas negras.
Una adolescente de 15 años es intensamente buscada luego de haberse ausentado de su hogar en la madrugada de este 28 de febrero. Se trata de Lucía Victoria Castaño.
De acuerdo a los datos oficiales, la joven se retiró de su vivienda alrededor de las 2.00 y desde entonces no se tuvieron novedades sobre su paradero. La situación genera preocupación en su entorno familiar y activó el protocolo correspondiente. Al momento de ausentarse, vestía un buzo negro, pantalón corto y zapatillas negras.
Desde la Policía de Entre Ríos solicitaron la colaboración de la comunidad para poder ubicar a la adolescente. Indicaron que cualquier dato que pueda contribuir a la investigación resulta de suma importancia.
Las autoridades recordaron que ante cualquier información sobre su paradero se debe dar aviso inmediato a la línea de emergencias 911 o a la dependencia policial más cercana. El pedido de localización permanece activo y se continúan realizando tareas investigativas para dar con la menor y garantizar su resguardo.